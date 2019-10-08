О медицине в Гумбинене

Владимир Летягин

В Гумбинене, как в главном городе округа, медицина постоянно развивалась и была на высоком уровне по тем временам.Первая больница в нашем регионе появилась в 1740 году после получения Гумбиненом статуса города. Она существовала при Зальцбургской кирхе, что в те времена было нормой. Непосредственно здание, где лечили больных, находилось напротив нынешней церкви Зальцбургской общины.Первые городские госпитали появились немного позднее на Зальцбургерштрассе, местные жители называли эту улицу Лазаретенштрассе (улица Менделеева). Это был лазарет гарнизона и городская больница. После эти заведения переоборудовали под дома престарелых граждан округа.После городская больница была построено на углу Вильгельмштрассе (проспект Ленина) и Лазаретенштрссе (улица Маяковского).В 1896 году на Лазаретенштрссе (улица Маяковского) была построена более современная больница. Позднее на Мольткештрассе (улица Юрия Смирнова) для нужд больницы построили второе задание. Сейчас эти строения, вроде как, до сих пор используют под нужды военного госпиталя.На Мольткештрассе, 34 (улица Юрия Смирнова) находилось окружное медицинское управление.В городе Гумбинене было много частных клиник и аптек. Самое крупное частное лечебное заведение располагалось в том здании, где сейчас дом ребёнка.На Вильгельмштрассе (проспект Ленина) располагался военный госпиталь.На Мейзерштрассе (улица Тимирязева) находился центр медицинских исследований и медицинско-следственное управление округа.На Даммерштрссе (улица Правобережная) находилась больничная касса.