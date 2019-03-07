/ / / Бернхард Ганс Генри Шарун — самый известный архитектор ФРГ

7 марта 2019, 13:23

Владимир Летягин

Бернхард Ганс Генри Шарун является основоположником немецкой архитектурной школы, известной как органическая.Родился Генри Шарун в 1893 году в городе Бремене. Свой трудовой путь он начинал в Восточной Пруссии, где работал во время Первой мировой войны и сразу после ее окончания в период с 1916 по 1926 годы.Во время своей трудовой деятельности в Восточной Пруссии он также работал в Гумбиннене и в Вальтеркемене (п. Ольховатке). Основной его деятельностью было проектирование домов для бедных. Какие конкретно сохранились дома в нашем регионе, сделанные по его лекалам, — сказать сложно. Но то, что они есть, сомневаться не приходится.Также Генри Шарун активно работал в Инстербурге (г. Черняховск) и в Тильзите (г. Советск), где восстанавливал жилой фонд после боёв Первой мировой войны.Попутно Генри Шарун занимался организацией выставок художников-экспрессионистов.Наиболее известные постройки были сделаны им уже после Второй Мировой войны. Это высотные дома в Штутгарте, министерство образования и филармония в Берлине, дом холостяков в Бреслау и много других проектов.Бернхард Ганс Генри Шарун входит в сотню лучших архитекторов мира. Он умер в 1972 году в Берлине.