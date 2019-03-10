Женский день — в женском клубе

10 марта 2019, 20:56

Весенний праздник 8 Марта в городском женском клубе «Надежда» — пожалуй, главный по значимости, поэтому отмечают его весело и с фантазией.



В этом году решено было организовать праздник собственными силами. Сами составили сценарий, сами подобрали сценки, сами же выступили в роли актеров, музыкантов, визажистов, костюмеров. И получилось отлично! Так, «новые русские бабки» Матрена и Цветочек в исполнении Екатерины Карпенко и Галины Шипшиной по яркости и остроумию не только не уступали, но даже превосходили первоисточник. Мужчин, как известно, в женском клубе нет, но какое же 8 Марта без них! Легендарные персонажи фильма «Белое солнце пустыни» товарищ Сухов (Вера Лапина) и Петруха (Татьяна Базюкевич) поздравили прекрасных дам телеграммой от Клары Цеткин и провели несколько конкурсов. Самым колоритным оказалось состязание модниц, где за несколько минут надо было надеть на себя как можно большее количество вещей. Победительницам вручили медали, всем участницам — поощрительные призы.



Вокальная группа (Галина Ануфриева, Екатерина Карпенко, Людмила Нестерова, Светлана Пятова) весь вечер радовали одноклубниц музыкальными подарками. Немало прозвучало и стихов, посвященных весне, красоте и любви, как известных авторов, так и собственного сочинения. Нашлось место для интеллектуальной разминки, которую провела бессменный капитан команды «Что? Где? Когда?», защищающей честь «Надежды» в городских состязаниях знатоков, Светлана Мальдонато.



Уже традиционно на праздничных встречах поздравляют именинниц и юбиляров. А в этот раз решили особо отметить тех, кто ходит в клуб буквально со дня его основания (кстати, в декабре «Надежде» исполнилось шестнадцать лет). Старожилов тепло приветствовала руководитель клуба Тамара Хмарская, которая и сама стоит у истоков создания этого популярного в городе общественного объединения). Приятный сюрприз приготовила для одноклубниц Людмила Межуль, она преподнесла элегантные цветы-вуалетки, сделанные своими руками.



Словом, девичник удался. Да и как может быть иначе, когда собираются люди, живущие под девизом: «Главное, девчата, сердцем не стареть!».

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