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Вольдемар Хопфенбек — профессор мюнхенского университета из Гумбиннена

14 марта 2019, 16:51
Вольдемар Хопфенбек — профессор мюнхенского университета из Гумбиннена
В 1944 году в Гумбиннене родился один из ведущих экономистов Германии второй половины XX века и начала XXI века Вольдемар Хопфенбек.

После окончания Второй мировой войны семья Хопфенбеков переехала в Мюнхен. В 1971 году Вольдемар окончил в этом городе университет имени Людвига-Максимилиана.

С 1976 по 1983 годы Вольдемар Хопфенбек преподавал экономику и торговое дело в Мюнхенском образовательном центре и местном политехе. С 1984 года до недавнего времени работал на факультете делового администрирования Мюнхенского университета прикладных наук. Также преподавал курс по общему бизнесу.

Вольдемар Хопфенбек считается одним из ведущих экономистов в Германии. Он написал огромное количество работ по экономике, теории бизнеса и теории продаж.

Владимир Летягин
Гумбиннен история
210 просмотров   |   1 комментарий
0
Сладкие секреты
Гость Гость
# 1Гость Гость
Лучше бы он в Гунбиннене остался жить. Имхо.
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