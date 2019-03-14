/ / / Вольдемар Хопфенбек — профессор мюнхенского университета из Гумбиннена

14 марта 2019, 16:51

Владимир Летягин

В 1944 году в Гумбиннене родился один из ведущих экономистов Германии второй половины XX века и начала XXI века Вольдемар Хопфенбек.После окончания Второй мировой войны семья Хопфенбеков переехала в Мюнхен. В 1971 году Вольдемар окончил в этом городе университет имени Людвига-Максимилиана.С 1976 по 1983 годы Вольдемар Хопфенбек преподавал экономику и торговое дело в Мюнхенском образовательном центре и местном политехе. С 1984 года до недавнего времени работал на факультете делового администрирования Мюнхенского университета прикладных наук. Также преподавал курс по общему бизнесу.Вольдемар Хопфенбек считается одним из ведущих экономистов в Германии. Он написал огромное количество работ по экономике, теории бизнеса и теории продаж.