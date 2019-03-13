С 7 по 31 марта на территории Гусевский городского округа введён особый противопожарный режим. Распоряжение об этом 1 марта подписал глава администрации Александр Китаев.
В это время вводится полный запрет на сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне (костры, мангалы), применение пиротехнических изделий 1-3 классов опасности на территориях населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, детских оздоровительных лагерей, объектов экономики, оздоровительных организаций, граничащих с лесными участками.
В Калининградской области в течение двух недель будет запрещено разводить костры и использовать пиротехнику в некоторых местах. Соответствующий приказ регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Областное ограничение будет действовать с 15 марта по 1 апреля текущего года. Его цель — повысить уровень противопожарной безопасности, следует из текста документа.
Местным органам самоуправления рекомендованы меры по предотвращению возгораний. Среди прочего, министерство распорядилось в случае необходимости привлекать жителей области к патрулированию территорий и локализации пожаров вне границ населённых пунктов.
На территории Гусевского городского округа действует особый противопожарный режим
13 марта 2019, 14:45
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