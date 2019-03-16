/ / / Арно Хехт — главный патологоанатом ГДР из Гумбиннена

16 марта 2019, 13:20

Владимир Летягин

В 1932 году в городе Гумбиннене родился Арно Хехт. После Второй Мировой войны он поступил в университет имени Гумбольдта в Берлине на медицинский факультет. После работал в клинике Шарите, специализируясь в области патологии.С 1977 года, до объединения Германии, Арно Хехт работал в местном университете в городе Лейпциг. В 1988 году он стал главным патологоанатомом ГДР.Арно Хехт был противником объединения Германии и, как следствие, в 1990 году отправился на пенсию.После Арно Хехт переехал на родину жены, где писал мемуары, которые были изданы в Берлине в 2014 году. Ещё он занимался историей науки ГДР. В 2006–2008 годах в Берлине были изданы две его работы на эту тему. Также популярностью пользуются монографии Арно Хехта о патологоанатомии и ишемической болезни сердца, которые издавались ещё в ГДР.Умер Арно Хехт в 2014 году.