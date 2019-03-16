/ / / Арно Хехт — главный патологоанатом ГДР из Гумбиннена

С 1977 года, до объединения Германии, Арно Хехт работал в местном университете в городе Лейпциг. В 1988 году он стал главным патологоанатомом ГДР.
Арно Хехт был противником объединения Германии и, как следствие, в 1990 году отправился на пенсию.
После Арно Хехт переехал на родину жены, где писал мемуары, которые были изданы в Берлине в 2014 году. Ещё он занимался историей науки ГДР. В 2006–2008 годах в Берлине были изданы две его работы на эту тему. Также популярностью пользуются монографии Арно Хехта о патологоанатомии и ишемической болезни сердца, которые издавались ещё в ГДР.
Умер Арно Хехт в 2014 году.
Владимир Летягин