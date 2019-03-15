/ / / Военные Балтфлота учатся отражать нападение условного противника

15 марта 2019, 13:30

Военные Балтийского флота учатся отражать нападение условного противника, способного применить высокоточное оружие. Сейчас на полигонах региона отрабатывается взаимодействие мотострелковых частей, авиации и артиллерии.Сигнал к началу учений с боевой стрельбой даёт трубач военного оркестра из Гусева Владислав Алексеев.Учения не похожи на выступление духового оркестра. Над полем разносится рёв моторов и уханье орудий. Из какофонии звуков сложная мелодия боя рождается постепенно.Разыгрывается позиционная оборона. Две роты в резерве, одна — на переднем крае.Самолёты и вертолёты уничтожают наземные цели условного противника.Условный противник может применить высокоточное оружие. У наших военных есть адекватный ответ. Современные боевые комплексы российского производства способны запутать любые системы. На всех этапах учений важную роль играет разведка.Успех занятий зависит от индивидуальной подготовки каждого воина и чёткой координации сил и средств. Командование даёт высокую оценку слаженным действиям подразделений.