/ / / Военные Балтфлота учатся отражать нападение условного противника

Сигнал к началу учений с боевой стрельбой даёт трубач военного оркестра из Гусева Владислав Алексеев.
Владислав Алексеев, гвардии ефрейтор:
— Это очень волнительно, потому что есть вероятность, что ты можешь не взять ноту, какую-нибудь. Но, это большая честь на самом деле.
Учения не похожи на выступление духового оркестра. Над полем разносится рёв моторов и уханье орудий. Из какофонии звуков сложная мелодия боя рождается постепенно.
Разыгрывается позиционная оборона. Две роты в резерве, одна — на переднем крае.
Самолёты и вертолёты уничтожают наземные цели условного противника.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Личный состав отрабатывает приёмы и способы ведения общевойскового боя. На огневые позиции выходят боевые машины пехоты. Полигон перепахан гусеницами вдоль и поперёк, начинается дождь, но танки, как известно, грязи не боятся.
Евгений Куторов, командир отделения БМП:
— Всё проходит вживую, всё хорошо, всё по-настоящему.
Условный противник может применить высокоточное оружие. У наших военных есть адекватный ответ. Современные боевые комплексы российского производства способны запутать любые системы. На всех этапах учений важную роль играет разведка.
Владислав Никифоров, гвардии капитан, командир мотострелкового батальона:
— Беспилотник на то и беспилотник, вы его не видели, однако, он работал. Снимал, показывал, давал целеуказание, обнаруживал противника и вёл непрерывную разведку, сегодня реально работало 2 комплекса.
Успех занятий зависит от индивидуальной подготовки каждого воина и чёткой координации сил и средств. Командование даёт высокую оценку слаженным действиям подразделений.
Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»