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В школе №3 выбрали «Мисс весны 2019»

21 марта 2019, 11:53
В школе №3 выбрали «Мисс весны 2019»
Постепенно весна вступает в свои права. И неудивительно, что именно в эту пору прошел конкурс «Мисс весна 2019». Участницами данного события стали девочки 2-4 классов школы № 3. Об этом рассказывают на сайте учебного заведения.

На первый взгляд — это обыкновенные девочки: они ходят в школу, поют, танцуют, но на сцене им предстояло стать принцессами и показать все грани своего таланта. В ходе конкурсных испытаний участницы рисовали, отвечали на очень сложные интеллектуальные вопросы, демонстрировали свою грациозную осанку с книгой на голове, презентовали свою любимую игрушку и обложку журнала, на которой впоследствии хотели бы оказаться.

Жюри конкурса оказалось не в состоянии выбрать единственную победительницу конкурса, и в результате каждая из девочек стала лучшей в одной из номинаций.

Большое спасибо участницам конкурса, родителям и классным руководителям за оказание помощи в проведении праздника весны, красоты и таланта.

А вот имена победительниц конкурса «Мисс Весна 2019» : Соловьёва А., Сухачева А. , Пешковская А., Постоенко В., Гринева А., Похлебаева А., Урбанович О., Анохина Е., Игнатьева К.
конкурс
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