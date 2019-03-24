/ / / Вернер-Макс Финкельштайн — владелец газеты в Аргентине из Гумбиннена

24 марта 2019, 13:15

Владимир Летягин

В 2002 году в Берлине вышла книга Эммы Керстин о жизни Макса Финкельштайна, который является одним из самых известных уроженцев города Гумбиннена.Макс Финкельштайн родился в 1925 году в богатой еврейской семье. Его родители владели известным на всю Пруссию отелем «Королевский двор», который располагался в районе современной улицы Зои Космодемьянской, и универмагом в центре города.После прихода к власти в 1933 году НСДАП всё имущество семьи Финкельштайнов было конфисковано. Они пытались покинуть Германию понимая, что другого выхода нет. Но так как их семья была очень известна, то благополучно выехать из страны не получилось, — умер отец и в суматохе сын и мама потеряли друг друга и бежали из Германии каждый отдельно. В 12-летнем возрасте и без документов Макс проделал путь до Южной Америки через Швецию и Россию, где встретился с матерью.В Южной Америке Макс Финкельштайн работал шахтером, охотником на крокодилов, служил надзирателем в тюрьме. Таким образом, он скопил денег и купил в Аргентине газету на немецком языке, которую самостоятельно редактировал и издавал.Позднее Макс Финкельштайн вернулся в Германию, где за свою деятельность журналиста был награждён высшим гражданским орденом Германии. Ему посвящен отдельный стенд в берлинском музее, а также издана книга о его путешествии в Америку и авантюрной жизни там.Вернер-Макс Финкельштайн умер 2012 году.