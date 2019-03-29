/ / / Быстров Григорий Ефимович — доктор юридических наук, начинавший свой трудовой путь в Гусеве

29 марта 2019, 00:08

Владимир Летягин

Быстров Григорий Ефимович родился в 1940 году в Новгородской области. В период с 1962 по 1966 годы он работал следователем Гусевской городской прокуратуры и следователем Нестеровской межрайонной прокуратуры.После того, как Григорий Ефимович покинул наш город, он работал в вузах Москвы и Ленинграда. В 1986 году был удостоен звания доктора юридических наук. Является академиком РАЕН и вице-президентом Европейского комитета аграрного права.Григорий Ефимович обладал большими познаниями по аграрному праву и является автором учебников на эту тему. Всего им написано более 200 работ по юриспруденции.В одной из своих публикаций Григорий Ефимович написал воспоминания о работе в городе Гусеве, где особенно отметил известное в СССР дело первого секретаря Гусевского горкома КПСС В. Е. Якутовича. В ходе следствия было установлено, что Якутович имел полный комплект поддельных документов, в том числе паспорт, три диплома о высшем образовании, документы участника Великой Отечественной войны и документы о наградах, которые он сам себе присвоил. Это дело было очень резонансным в шестидесятых годах.Григорий Ефимович с теплотой вспоминает сотрудников Гусевской прокуратуры, сотрудников народного суда и адвокатов. В своих воспоминаниях он приводит еще несколько дел, которые приходилось здесь расследовать.Умер Быстров Григорий Ефимович в прошлом году в городе Москве.