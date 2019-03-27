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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве капитально отремонтируют 6 улиц по программе приграничного сотрудничества

27 марта 2019, 17:35
В рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020» город Гусев получит возможность капитально отремонтировать 6 улиц протяжённостью около 4 километров.

В свою очередь, в польском городе Бартошице построят новую дорогу и мост через реку Лына. Сегодня состоялось официальное подписание Партнёрского соглашения между администрацией Гусевского городского округа и Управлением региональных дорог в Ольштыне.

Марчин Кухчиньски, вице-маршал Варминьско-Мазурского воеводства:
— У нас нет никаких сомнений, что у нас очень добросовестный партнёр, с которым реализациялюбого проекта возможна. В Ольштыне находится основной офис Приграничной программы и уже подписаны соглашения, касающиеся реализации, как с технической стороны, так и с финансовой.

Александр Рольбинов, заместитель председателя правительства калининградской области:
— Мы в 14 году были участниками подобной программы и на наших региональных дорогах реконструировали часть берлинской дороги вместе с так называемым «Чёртовым мостом» за счёт средств этой программы. Муниципалитеты у нас участвуют и другие в подобных программах, но, на сегодняшний день пока только Гусев дошёл до непосредственной реализации. Надеюсь, что остальные в следующем году будут участвовать, станут победителями и смогут реализовать эти проекты.

Работы в Гусеве стартуют осенью сразу после завершения первого этапа реконструкции центральной площади. До 2021 года будут капитально отремонтированы улицы Маяковского, Смирнова, Северная, Советская, Лесная и переулок Сосновый.

приграничное сотрудничество Польша
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Г
# 1Гость Гость
Пудель, опять Мириам приташит!
Сегодня, 18:47   ЦитироватьОтветить
00
Я
# 2Я
На фоне объездной дороги это будет вообще жесть
Сегодня, 18:55   ЦитироватьОтветить
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