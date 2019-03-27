/ / / В Гусеве капитально отремонтируют 6 улиц по программе приграничного сотрудничества

27 марта 2019, 17:35

В рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020» город Гусев получит возможность капитально отремонтировать 6 улиц протяжённостью около 4 километров.В свою очередь, в польском городе Бартошице построят новую дорогу и мост через реку Лына. Сегодня состоялось официальное подписание Партнёрского соглашения между администрацией Гусевского городского округа и Управлением региональных дорог в Ольштыне.Работы в Гусеве стартуют осенью сразу после завершения первого этапа реконструкции центральной площади. До 2021 года будут капитально отремонтированы улицы Маяковского, Смирнова, Северная, Советская, Лесная и переулок Сосновый.