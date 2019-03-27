Сегодня состоялось вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
9 молодых семей с 16 детьми Гусевского городского округа стали счастливыми обладателями свидетельств, дающих право на улучшение жилищных условий.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в этом году на предоставление социальных выплат гусевским семьям запланировано 6111000 руб из средств федерального, областного и местного бюджетов.
9 молодых семей из Гусевского округа получили свидетельства на улучшение жилищных условий
27 марта 2019, 18:58
жильё молодые семьи
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