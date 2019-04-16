Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Евангелистская община на Бисмаркштрассе в Гумбиннене
Информационный сайт города Гусева

Евангелистская община на Бисмаркштрассе в Гумбиннене

16 апреля 2019, 13:08
Здание общины на Бисмаркштрассе, 37 Здание общины на Бисмаркштрассе, 37
На сайте Gusev-online.ru уже было несколько публикаций о региональных общинах в городе Гумбиннене. Немецкие историки поделились информацией ещё о некоторых подобных объединениях, о которых известно не так много.

Одним из таких объединений была небольшая евангелистская община на Бисмаркштрассе, 37-39. Сейчас это улица Московская. Это небольшая автономная церковь из немецкой Швейцарии.

Супруги Хеснер Эмма и Магнус
Супруги Хеснер Эмма и Магнус

Община существовала в городе с 1937 по 1944 годы под руководством семейной пары Хеснеров Магнуса и Эммы.

В 1939 году Магнус был мобилизован в вермахт. С этого времени всеми делами руководила его супруга Эмма.

Воспитанники воскресной школы Евангелистской общины
Воспитанники воскресной школы Евангелистской общины

Общины имела свой филиал в Рослинде (Бракупенен). Теперь это поселок Кубановка.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
209 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
Аугуступенен — Хофслис — Калининское
Аугуступенен — Хофслис — Калининское
Бракупенен — Рослинд — Кубановка
Бракупенен — Рослинд — Кубановка
21 января состоялся автопробег, посвященный памяти Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева
21 января состоялся автопробег, посвященный памяти Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева

Оставить комментарий

Окна ПВХ плюс Окна ПВХ плюс