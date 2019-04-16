/ / / Евангелистская община на Бисмаркштрассе в Гумбиннене

Одним из таких объединений была небольшая евангелистская община на Бисмаркштрассе, 37-39. Сейчас это улица Московская. Это небольшая автономная церковь из немецкой Швейцарии.
Супруги Хеснер Эмма и Магнус
Община существовала в городе с 1937 по 1944 годы под руководством семейной пары Хеснеров Магнуса и Эммы.
В 1939 году Магнус был мобилизован в вермахт. С этого времени всеми делами руководила его супруга Эмма.
Воспитанники воскресной школы Евангелистской общины
Общины имела свой филиал в Рослинде (Бракупенен). Теперь это поселок Кубановка.
Владимир Летягин