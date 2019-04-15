Экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов вместе с супругой оказались на 9 месте рейтинга богатейших семей кремлевских чиновников. Об этом пишет газета "Ведомости".
Личный доход Николая Цуканова за прошлый год составил 10,187 млн руб., семейный — 27,677 млн руб. Семья задекларировала три земельных участка, жилой дом, квартиру и гараж.
Кроме того, Николай Цуканов задекларировал производственный цех, производственное здание, административное здание и трансформаторную подстанцию. В собственности его жены — производственные здания, склады, производственно-бытовой корпус, цех и здание заводоуправления. Общая площадь жилой и нежилой недвижимости в семье — 32 247 кв. м. У семьи два Mercedes и мотоцикл Harley-Davidson.
В список самых богатых семей попали Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Сергей Кириенко с супругой, а также супруги Левитины, Патрушевы и другие. Первое место занял полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он вместе с женой заработал 660 млн рублей.
Николай Цуканов с супругой вошли в десятку богатейших кремлевских семей
15 апреля 2019, 18:46
Николай Цуканов
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