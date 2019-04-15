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Информационный сайт города Гусева

Николай Цуканов с супругой вошли в десятку богатейших кремлевских семей

15 апреля 2019, 18:46
Николай Цуканов с супругой вошли в десятку богатейших кремлевских семей
Экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов вместе с супругой оказались на 9 месте рейтинга богатейших семей кремлевских чиновников. Об этом пишет газета "Ведомости".

Личный доход Николая Цуканова за прошлый год составил 10,187 млн руб., семейный — 27,677 млн руб. Семья задекларировала три земельных участка, жилой дом, квартиру и гараж.

Кроме того, Николай Цуканов задекларировал производственный цех, производственное здание, административное здание и трансформаторную подстанцию. В собственности его жены — производственные здания, склады, производственно-бытовой корпус, цех и здание заводоуправления. Общая площадь жилой и нежилой недвижимости в семье — 32 247 кв. м. У семьи два Mercedes и мотоцикл Harley-Davidson.

В список самых богатых семей попали Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Сергей Кириенко с супругой, а также супруги Левитины, Патрушевы и другие. Первое место занял полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он вместе с женой заработал 660 млн рублей.
Николай Цуканов
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П
# 1Прохожий
На девятом месте, если верить газете «Ведомости»
На десятом месте помощника президента Игорь Левитин.
Его семейный доход в 2018 г. составил жалкие 20,390 млн руб. а личный – 16,478 млн руб.
Сегодня, 19:19   ЦитироватьОтветить
00
A
# 2Admin
Цитата: Прохожий
На девятом месте, если верить газете «Ведомости»
На десятом месте помощника президента Игорь Левитин. 
Его семейный доход в 2018 г. составил жалкие 20,390 млн руб. а личный – 16,478 млн руб.

Исправил. Ошибся
Сегодня, 19:28   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 3Гость Гость
Как я рада за Н.Н.Цуканова,всё нажито не посильным трудом,"молодец"
Сегодня, 20:01   ЦитироватьОтветить
00

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