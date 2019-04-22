/ / / В посёлке Красногорское привели в порядок детскую площадку

22 апреля 2019, 12:59

Все больше и больше в нашу жизнь входит виртуальное общение. Если раньше письма приносил почтальон, то теперь корреспонденцию чаще получаем через интернет.В этот раз к нам обратилась Надежда Беляева:Просьбу нашей читательницы мы переадресовали начальнику Кубановского территориального отдела Сергею Новикову. И вот на прошлой неделе силами сотрудников отдела были произведены благоустроительные работы вокруг самой площадки — опилена дикая поросль и убран мусор. И сама детская площадка была приведена в порядок.Спасибо нашим неравнодушным читателям. Вместе мы сделаем наш округ лучше.