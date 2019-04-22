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В посёлке Красногорское привели в порядок детскую площадку

22 апреля 2019, 12:59
В посёлке Красногорское привели в порядок детскую площадку
Все больше и больше в нашу жизнь входит виртуальное общение. Если раньше письма приносил почтальон, то теперь корреспонденцию чаще получаем через интернет.

В этот раз к нам обратилась Надежда Беляева: «Добрый вечер. Хочу у вас спросить — в поселке Красногорском есть детская площадка, она в очень плачевном состоянии, сломаны качели, лавочки от дождей облезли. Можно как-то её восстановить?»

Просьбу нашей читательницы мы переадресовали начальнику Кубановского территориального отдела Сергею Новикову. И вот на прошлой неделе силами сотрудников отдела были произведены благоустроительные работы вокруг самой площадки — опилена дикая поросль и убран мусор. И сама детская площадка была приведена в порядок.

Спасибо нашим неравнодушным читателям. Вместе мы сделаем наш округ лучше.

Сергей Каюков «За доблестный труд»
Красногорское детская площадка
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