/ / / В посёлке Красногорское привели в порядок детскую площадку

В этот раз к нам обратилась Надежда Беляева: «Добрый вечер. Хочу у вас спросить — в поселке Красногорском есть детская площадка, она в очень плачевном состоянии, сломаны качели, лавочки от дождей облезли. Можно как-то её восстановить?»
Просьбу нашей читательницы мы переадресовали начальнику Кубановского территориального отдела Сергею Новикову. И вот на прошлой неделе силами сотрудников отдела были произведены благоустроительные работы вокруг самой площадки — опилена дикая поросль и убран мусор. И сама детская площадка была приведена в порядок.
Спасибо нашим неравнодушным читателям. Вместе мы сделаем наш округ лучше.
Сергей Каюков «За доблестный труд»