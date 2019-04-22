Сегодня Антон Алиханов вручил награды жителям области, трудящимся в разных сферах. Грамоты и медали за вклад в развитие местного самоуправления удостоился глава Гусевской администрации Александр Китаев.
«Приятно в первый рабочий день после отпуска получить грамоту и медаль от главы региона за большой вклад в развитие местного самоуправления Калининградской области. Прибавляет ещё больше сил и энтузиазма и дальше трудиться на благо жителей нашего округа, с привычной самоотдачей», — написал Александр Китаев на своей странице ВКонтакте.
Губернатор вручил награду Александру Китаеву за вклад в развитие местного самоуправления
22 апреля 2019, 16:32
Александр Китаев Антон Алиханов
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