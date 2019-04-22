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Информационный сайт города Гусева

Губернатор вручил награду Александру Китаеву за вклад в развитие местного самоуправления

22 апреля 2019, 16:32
Губернатор вручил награду Александру Китаеву за вклад в развитие местного самоуправления
Сегодня Антон Алиханов вручил награды жителям области, трудящимся в разных сферах. Грамоты и медали за вклад в развитие местного самоуправления удостоился глава Гусевской администрации Александр Китаев.

«Приятно в первый рабочий день после отпуска получить грамоту и медаль от главы региона за большой вклад в развитие местного самоуправления Калининградской области. Прибавляет ещё больше сил и энтузиазма и дальше трудиться на благо жителей нашего округа, с привычной самоотдачей», — написал Александр Китаев на своей странице ВКонтакте.
Александр Китаев Антон Алиханов
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# 1Старик Хоттабыч
Может расскажете, в чем ваш большой вклад заключается, а то жители не в курсе. Приятно ему. А нам не приятно, когда нас называют дешевой рабочей  и врут на всю страну, что в Гусеве получка 30 тысяч. Стыдно должно быть. 
Сегодня, 16:55   ЦитироватьОтветить
170
Г
# 2Гость Кило Ирисок
Прибавляет ещё больше сил и энтузиазма и дальше трудиться на благо жителей нашего округа, с привычной самоотдачей» 

чета очкую...
Сегодня, 17:12   ЦитироватьОтветить
00
Я
# 3Я
Грамота: Решала года.
Сегодня, 19:12   ЦитироватьОтветить
00

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