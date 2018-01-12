Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев

12 январь 2018, 14:20

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Если накануне Нового года все подводят итоги года уходящего, то в начале года многие из нас строят планы на год грядущий. Намечают план работы на двенадцать месяцев. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов начал год с рабочих выездов по муниципалитетам на востоке региона.В минувшую среду он побывал в Гусевском городском округе.В мае прошлого года во время своего первого рабочего визита в наш муниципалитет Антон Алиханов посетил Гусевскую центральную районную больницу. Во время ознакомления с работой учреждения здравоохранения глава региона смог увидеть в каких условиях проводят прием женщин врачи женской консультации и как проходят оздоровление больные отделения дневного стационара.Тогда Антон Алиханов принял решение о выделении денежных средств из резервного фонда (более шести миллионов рублей) на ремонт обоих структурных подразделений Гусевской больницы, а глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов пообещал главе региона, что все работы будут выполнены до нового года.В среду губернатор Калининградской области Антон Алиханов, вице-премьер регионального Правительства Александр Торба, вице-премьер – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Максим Федосеев и министр здравоохранения региона Александр Кравченко смогли увидеть, в каких теперь условиях принимают беременных врачи Гусевской ЦРБ и как комфортно теперь будет в дневном стационаре пациенткам., - говорит главный врач Гусевской ЦРБ Ольга Герцог, -С прошлого года одним из важнейших направлений в работе женской консультации стало раннее выявление заболеваний половой сферы и молочной железы, в том числе онкозаболеваний. Для этого в ее структуре был организован кабинет патологии шейки матки. Аппарат УЗИ экспертного класса позволяет своевременно выявлять патологии и начать эффективное лечение., – отметила главный врач больницы Ольга Герцог. –По словам главного врача ЦРБ, в настоящее время служба оказания медпомощи жительницам Гусева укрепляется врачебными кадрами и средним медперсоналом. Сегодня в штате женской консультации трудятся четыре врача акушера-гинеколога, врач УЗ-диагностики, медицинский психолог, четыре акушерки. В августе из Красноярска приехала врач - оперирующий акушер-гинеколог Юлия Мамусина, и за это время здесь проведено 15 специализированных гинекологических операций жительницам не только Гусева, но и других восточных муниципалитетов области. Также планируется лицензирование малоинвазивных хирургических вмешательств, относящихся к высокотехнологичной медицинской помощи., - говорит Юлия Мамусина.По словам главного врача больницы в Центре будет организована школа здоровья для будущих мам и пап, где специалисты будут рассказывать обо всех моментах течения беременности, готовить родителей к счастливому материнству и отцовству, уходу за новорожденным, популяризовать грудное вскармливание.Антон Алиханов высоко оценил проделанную работу, выразив уверенность в том, что преобразования позволят существенно повысить доступность и качество оказания медицинской помощи пациенткам на востоке Калининградской области., – подчеркнул губернатор. –Вопрос обеспеченности кадрами социальной сферы Гусевского городского округа еще не раз поднимался во время рабочего визита губернатора в Гусевский городской округ., - говорит главный врач Ольга Герцог, -В том, что администрация Гусевского городского округа делает много для улучшения качества жизни горожан, Антон Алиханов мог убедиться лично. Еще весной прошлого года, чтобы подойти к женской консультации, жительницам округа приходилось идти по разбитому асфальту, мимо припаркованных, где попало, автомобилей, а некоторым еще и виртуозно лавировать между ними колясками, то сегодня все выглядит иначе., - говорит глава администрации Евгений Михайлов, -Также за счет средств местного бюджеты были отремонтированы входные группы нынешнего Центра женского здоровья и вход в дневной стационар. Оба входа оборудованы пандусами для маломобильных групп населения и мамочек с колясками. А под широким козырьком Центра есть даже «парковка для колясок».Кроме того, если женщины пришли с детьми, то дети могут поиграть на новенькой детской игровой площадке, которую по согласованию с жильцами дома №64, на первом этаже которого находится Центр женского здоровья, которую обустроили власти муниципалитета в рамках Программы конкретных дел.Весной прошлого года к главе региона Антону Алиханову обратилась директор МОУ СОШ №5 Татьяна Журило, которая попросила поддержать идею строительства на территории школы мини-стадиона по программе «Газпром-детям». Тогда губернатору понравилась эта идея, поэтому во время своего визита в Гусев Антон Алиханов решил посмотреть новый мини-стадион. Кстати, по инициативе главы администрации Евгения Михайлова за счет средств местного бюджета были закуплены и установлены рядом с мини-стадионом антивандальные тренажеры, которые стали прекрасным дополнением нового спортивного комплекса.По словам директора МОУ СОШ №5 Татьяны Журило комплекс пользуется огромной популярностью у жителей близлежащих кварталов, которые также охотно приходят сюда заниматься во вне учебное время.Также Антон Алиханов посетил самую многочисленную по количеству учащихся школу Гусевского городского округа - МОУ СОШ №1 им. С.И. Гусева., - говорит директор школы Виктор Левчук, -В этом году за счет средств областного бюджета был произведен капитальный ремонт пищеблока здания, где расположена начальная школа. Произведена замена электрооборудования и электропроводки. Также выполнены работы по ремонту санузлов и водоснабжения., - продолжает директор школы, -Антон Алиханов пообещал директору МОУ СОШ №1 им. С.И. Гусева Виктору Левчуку, что если компания «Газпром» подтвердит реализацию своей программы на этот год в Калининградской области, то уже в этом году мини-стадион будет построен на территории школы. Также губернатор пообещал рассмотреть вопрос о выделении денежных средств в рамках программ регионального министерства образования на ремонт фасадов обоих зданий школы. И возможность строительства спортивного зала по проекту повторного применения на территории школы., – сказал губернатор.В канун Нового года Президент России Владимир Путин подписал Указ, который стал самым настоящим подарком для жителей Гусевского городского округа.Своим Указом из резервного фонда главы государства Владимир Путин выделил более 26 миллионов рублей на приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Здания офицерского казино» (бывший малый зал Дома офицеров) в городе Гусеве под «Детско-юношеский центр».Когда в мае ушедшего года губернатор региона Антон Алиханов посетил это здание и ознакомился с концепцией, которую ему представил глава администрации Евгений Михайлов, то пообещал посодействовать в том, чтобы президент выделил деньги на ремонт здания.Глава региона и в этот визит заехал посмотреть на пока пустующее здание. В помещениях будущего Детско-юношеского центра они обсудили дорожную карту, которую представил глава администрации Евгений Михайлов., - говорит Антон Алиханов, -По прогнозу Евгения Михайлова, если все конкурсные процедуры пройдут нормально, то уже в декабре этого года двери нового ДЮЦа откроются для всех желающих.В обновленном помещении, по словам директора ДЮЦа Татьяны Гавриловой, расположатся кружки робототехники и моделирования. Будут организованы помещения для проведения мероприятий патриотической направленности., - говорит Татьяна Гаврилова.А в большом зале, где сохранился паркет еще XIX века, будут заниматься воспитанники студии бального танца «Виват». Там же будут проходить соревнования по бальным танцам «Вальс цветов», который ежегодно проводится в нашем городе в мае – в день рождения города.Евгений Михайлов пообещал главе региона вести жесткий контроль над выполнением и качеством работ, которые будут проводиться на данном объекте.В рамках рабочего визита губернатора глава администрации Евгений Михайлов и глава Гусевского городского округа – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов показали проекты и рассказали Антону Алиханову о планах по улучшению туристической привлекательности города Гусева.Так Евгений Михайлов представил главе региона проект реконструкции центральной площади города., - говорит Евгений Михайлов, -Глава администрации также рассказал губернатору о том, что муниципалитет подал две заявки в государственную программу Калининградской области «Туризм», регионального министерства по туризму и культуры и рассчитывает получить субсидию на реализацию намеченных планов., - говорит Евгений Михайлов, -Кроме того муниципалитетом подана заявка в рамках той же программы на строительство бювета с минеральной водой на территории ФОКа., - говорит директор ФОКа Димитрий Карасев, -Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал Евгению Михайлову, что при рассмотрении заявок пожелания гусевцев будут учтены.Не обошел стороной губернатор и вопрос завершения строительства моста. Глава администрации Евгений Михайлов пообещал главе региона, что как только будут завершены все судебные процедуры с подрядной организацией, строительство будет продолжено и завершено.В свою очередь глава муниципального образования – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов попросил Антона Алиханов посодействовать в вопросе приобретения земельного участка 3,5 га для нужд муниципального образования, который примыкает к «Променаду истории» и принадлежит частному лицу.Во время рабочего визита губернатор Антон Алиханов и глава администрации Евгений Михайлов обсудили и насущные проблемные вопросы. В частности, глава администрации обратился с просьбой к главе региона продолжить в этом году газификацию города Гусева (пятой очереди). Губернатор пообещал главе администрации решить этот вопрос положительно, включив данный объект в мероприятия по реализации ФЦП на территории региона.Также Евгений Михайлов обратил внимание руководителя региона на тот факт, что в прошлом году министерство обороны закрыло ведомственный детский сад «Звездочка» по причине несоответствия санитарным и противопожарным нормам., - говорит Евгений Михайлов, -По словам главы администрации, чтобы детский сад снова заработал, на его реконструкцию и приведение в нормативное состояние необходимо более ста миллионов рублей., - говорит Евгений Михайлов, -Антон Алиханов пообещал главе администрации рассмотреть возможность выделения денежных средств на строительство нового детского сада в рамках программы министерства образования Калининградской области и по поручению президента - ликвидация очереди детей от полутора лет в детские дошкольные образовательные учреждения.Касаясь решения кадрового вопроса, Евгений Михайлов показал Антону Алиханову концепцию решения вопроса по привлечению специалистов в социальную сферу путем реконструкции здания бывшей школы №3 под квартиры., - говорит глава администрации, -При этом Евгений Михайлов заверил главу региона, что если вопрос о финансировании реконструкции будет решен положительно, проектирование и развитие инфраструктуры вокруг здания бывшей школы муниципалитет возьмет на себя.Антону Алиханову идея очень понравилась, он пообещал в кратчайшие сроки провести совещание с министрами здравоохранения и образования по вопросу потребности в привлечении кадров, а также выделении средств на реконструкцию здания бывшей школы.