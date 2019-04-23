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Глава администрации наградил работников местного самоуправления, проявивших себя в разных сферах деятельности

23 апреля 2019, 12:43
Глава администрации наградил работников местного самоуправления, проявивших себя в разных сферах деятельности
Вчера в рамках празднования Дня местного самоуправления глава администрации Александр Китаев провел торжественную церемонию награждения, проявивших себя в разных сферах деятельности.

Благодарственные письма за многолетний и добросовестный труд в органах местного самоуправления Гусевского городского округа были вручены Татьяне Волдаевой, Людмиле Фроловой, Татьяне Антоновой, Ларисе Исаенко и Валентине Колбасиной. почетными грамотами за многолетний труд были награждены: Людмила Бородачева, Наталья Гусева, Богдан Антонюк.

Также глава администрации наградил самых спортивных и ловких работников знаками отличия ГТО.

Золотым знаком были награждены: Татьяна Колесникова, Елена Ильяшова, Светлана Сташевская, Евгения Гагарина, Тамара Ремонтова, Юлия Бугаева и Юлия Истомина.

Серебряным знаком: Елена Райник, Наталья Морозова, Самвелл Татевосян, Ольга Комарова, Юлия Ияс, Ирина Апполонова, Ирина Кудрина, Диана Самарина, Юлия Морозова.

Бронзовый знак получили Елена Чупина, Наталья Краянова и Регина Гарифуллина.
Александр Китаев День местного самоуправления
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