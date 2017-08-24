В ГДК стартовала августовская педагогическая конференция
24 август 2017, 21:07
Сегодня в городском Доме культуры состоялось торжественное открытие августовской конференции педагогической общественности Гусевского городского округа. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.Городской дом культуры
На конференции присутствовали глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа-председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов, первый заместитель министра образования Калининградской области Маргарита Короткевич, депутат областной Думы Александр Богданов и представители всех образовательных учреждений Гусевского городского округа.
Важной частью мероприятия стала церемония награждения сотрудников образовательной сферы.
Почетной грамотой Министерства образования Калининградской области за достижения высоких результатов в обучении и воспитании детей, творческий и профессиональный труд, умелую управленческую деятельность были награждены:
- Сергей Алейников (учитель физической культуры МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»)
- Галина Яковлева (учитель русского языка и летературы МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»)
- Юлия Дмитриева (воспитатель МАДОУ «Детский сад №14)
- Анна Михейкина (учитель математики МАОУ «СОШ №3»)
- Валентина Доманова (воспитатель МАДОУ «Детский сад №26»)
- Татьяна Максакова (старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №26»)
- Наталья Панкова (заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МАДОУ 2детский сад №11 Центр развития ребенка»).
Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов вручил Благодарственные письма:
- Галине Дикаревой (методист ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»)
- Валентине Ивановой (учитель математики МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»)
- Людмиле Колеватовой (воспитатель МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка»)
- Валентине Павловой (учитель музыки МОУ «СОШ в п. Михайлово»)
- Лаймуте Провошинских (воспитатель МАДОУ «Детский сад № 6»)
Благодарственные письма окружного Совета депутатов получили:
- Валерий Бураков (заместитель директора по учебно-производственной работе ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»)
- Тамара Климович (преподаватель физики ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»)
- Екатерина Никитина (учитель географии филиала ГБОУ КО КШИ «Андрея Первозванного кадетский морской корпус»)
- Ольга Шаменко (преподаватель спецдисциплин ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»)
Благодарственные письма областной государственной Думы были вручены:
- Нине Пеньковой (заслуженный учитель Российской Федерации заведующая МКУ «Информационно-методический центр»;)
- Татьяне Гавриловой (директор МАУ ДО «Детско-юношеский центр»)
- Ларисе Прокощенковой ( заслуженный учитель Российской Федерации, учитель математики средней школы №1 им. С.И. Гусева)
- Тамаре Коваль (Почетный работник общего и профессионального образования Российской Федерации, педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра).
После церемонии награждения с докладом «Приоритетные направления развития системы образования МО «Гусевского городского округа» выступила и.о. начальника управления образования Тамара Бутрим.
Также об основных направлениях деятельности своих учреждений рассказали директор филиала кадетской школы «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» в г. Гусеве Александр Колесник, директор Гусевского агропромышленного колледжа Леонид Грубинов и директор Гусевского политехнического техникума Екатерина Канаева.
На конференции присутствовали глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа-председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов, первый заместитель министра образования Калининградской области Маргарита Короткевич, депутат областной Думы Александр Богданов и представители всех образовательных учреждений Гусевского городского округа.
Важной частью мероприятия стала церемония награждения сотрудников образовательной сферы.
Почетной грамотой Министерства образования Калининградской области за достижения высоких результатов в обучении и воспитании детей, творческий и профессиональный труд, умелую управленческую деятельность были награждены:
- Сергей Алейников (учитель физической культуры МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»)
- Галина Яковлева (учитель русского языка и летературы МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»)
- Юлия Дмитриева (воспитатель МАДОУ «Детский сад №14)
- Анна Михейкина (учитель математики МАОУ «СОШ №3»)
- Валентина Доманова (воспитатель МАДОУ «Детский сад №26»)
- Татьяна Максакова (старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №26»)
- Наталья Панкова (заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МАДОУ 2детский сад №11 Центр развития ребенка»).
Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов вручил Благодарственные письма:
- Галине Дикаревой (методист ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»)
- Валентине Ивановой (учитель математики МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»)
- Людмиле Колеватовой (воспитатель МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка»)
- Валентине Павловой (учитель музыки МОУ «СОШ в п. Михайлово»)
- Лаймуте Провошинских (воспитатель МАДОУ «Детский сад № 6»)
Благодарственные письма окружного Совета депутатов получили:
- Валерий Бураков (заместитель директора по учебно-производственной работе ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»)
- Тамара Климович (преподаватель физики ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»)
- Екатерина Никитина (учитель географии филиала ГБОУ КО КШИ «Андрея Первозванного кадетский морской корпус»)
- Ольга Шаменко (преподаватель спецдисциплин ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»)
Благодарственные письма областной государственной Думы были вручены:
- Нине Пеньковой (заслуженный учитель Российской Федерации заведующая МКУ «Информационно-методический центр»;)
- Татьяне Гавриловой (директор МАУ ДО «Детско-юношеский центр»)
- Ларисе Прокощенковой ( заслуженный учитель Российской Федерации, учитель математики средней школы №1 им. С.И. Гусева)
- Тамаре Коваль (Почетный работник общего и профессионального образования Российской Федерации, педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра).
После церемонии награждения с докладом «Приоритетные направления развития системы образования МО «Гусевского городского округа» выступила и.о. начальника управления образования Тамара Бутрим.
Также об основных направлениях деятельности своих учреждений рассказали директор филиала кадетской школы «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» в г. Гусеве Александр Колесник, директор Гусевского агропромышленного колледжа Леонид Грубинов и директор Гусевского политехнического техникума Екатерина Канаева.
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