/ / / Особенности празднования Пасхи в нашем крае до 1945 года

27 апреля 2019, 11:59

Владимир Летягин

Интересуясь, как в Пруссии жили простые люди, сталкиваешься с очень интересными открытиями, о которых раньше и не задумывался.Например, в нашем крае различные церковные общины имели столь большую автономию, что Пасху и вовсе не праздновали. Одними из таких были Кальвинисты. Некоторые же напротив, встречали праздник вместе с православными по юлианскому календарю, хотя большая часть населения всё же отмечала праздник по григорианскому календарю. Надо отметить, что католиков здесь не очень-то и жаловали.Каждая община старалась внести в празднование Пасхи что-то свое, чтобы выделиться из общей массы, но основные традиции праздника оставались неизменными. Например, считалось правилом собственноручно сделать пасхальный букет из еловой ветки, можжевельника, ландыша, нарцисса, тюльпана и подарить его близкому человеку.Интересной была традиция пасхального зайца, который нес яйца. Делали его из шоколада и других кондитерских ингредиентов.Особенностью Пасхи было то, что практически все верующие активно вовлекались в празднование: дети пели песни и читали стихи, молодёжь разыгрывала сценки на тему праздника. Много было забавных игр с раскрашенными пасхальными яйцами.Некоторые традиции, которых нет в православии, были особенно интересными. Например, сжигали чучело куклы Иуды перед церковью, а в храме ставили крест и пустой гроб, как символ того, что Иисус воскрес.Надо отметить, что Пасха всегда считалось символом начала новой жизни и воскрешения. Все мероприятия так или иначе были связаны с этой темой.