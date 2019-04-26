В городе Гусеве отремонтируют участки тротуаров на улице Железнодорожной от ж/д переезда в сторону посёлка Липово и от дома № 8 до улицы Ульяновых, на улице Победы от дома № 1 до дома № 5 и на улице Московской от дома № 6 до дома № 8 и от дома № 28 до пересечения с переулком Пионерским. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет 5 139 431 рублей. Аукцион пройдет 20 мая.
В Гусеве отремонтируют участки тротуаров на улицах Железнодорожной, Победы и Московской
26 апреля 2019, 21:17
госзакупки ремонт
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