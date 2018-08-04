/ / / Кулигкемен — Олдорф — Липово

4 августа 2018, 14:48

Владимир Летягин

Ещё до начала Первой мировой войны местный учитель Ф. Виске установил, что посёлок Липово имеет очень древнюю историю, ведущую своё начало со времен до нашей эры.Название деревни Кулигкемен имеет прусское происхождение и переводится, как деревня в мешке. Вероятнее всего такое название она получила из-за двух рек.В 1525 году чиновник Бальтцер из Инстербурга сообщил своему начальству, что здесь можно найти несколько хозяйств для налогообложения, и в итоге до 1539 года Кулигкемен и Биссеркемен (Гумбиннен до 1550 года) составляли единую административную единицу. После посёлки были разделены,так как в Кулигкемене увеличилось количество дворов до 19.После Кулигкемен начал активно развиваться. В нём стали проживать не только крестьяне, но и ремесленники. В общине было три крупных имения и масса средних и мелких хозяйств. Местное отделение сельскохозяйственного союза заботилась о том, чтобы крестьяне развивали передовую агрокультуру, разводили хороший скот и сеяли лучшие сорта семян. В этом успехе способствовала и великолепная организация сельскохозяйственного производства во всей Пруссии.В деревне был также Кирпичный завод, принадлежавший семье Ментц, и мельница, принадлежавшая Отто Кригу. В 1939 году здесь проживал 1181 человек.В 1938 году посёлок стал называться Олтдорф. Здесь была своя школа и почта.