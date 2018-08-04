/ / / Кулигкемен — Олдорф — Липово

Название деревни Кулигкемен имеет прусское происхождение и переводится, как деревня в мешке. Вероятнее всего такое название она получила из-за двух рек.
В 1525 году чиновник Бальтцер из Инстербурга сообщил своему начальству, что здесь можно найти несколько хозяйств для налогообложения, и в итоге до 1539 года Кулигкемен и Биссеркемен (Гумбиннен до 1550 года) составляли единую административную единицу. После посёлки были разделены,так как в Кулигкемене увеличилось количество дворов до 19.
После Кулигкемен начал активно развиваться. В нём стали проживать не только крестьяне, но и ремесленники. В общине было три крупных имения и масса средних и мелких хозяйств. Местное отделение сельскохозяйственного союза заботилась о том, чтобы крестьяне развивали передовую агрокультуру, разводили хороший скот и сеяли лучшие сорта семян. В этом успехе способствовала и великолепная организация сельскохозяйственного производства во всей Пруссии.
В деревне был также Кирпичный завод, принадлежавший семье Ментц, и мельница, принадлежавшая Отто Кригу. В 1939 году здесь проживал 1181 человек.
В 1938 году посёлок стал называться Олтдорф. Здесь была своя школа и почта.
Владимир Летягин