В Гусеве прокуратура требует от участковых проведения проверок в сфере незаконной миграции

6 мая 2019, 12:13

В соответствии с законодательством Российской Федерации проверки соблюдения иностранными гражданами или лицами без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации непосредственно в жилом секторе осуществляются участковыми уполномоченными полиции в рамках профилактического обхода закрепленных административных участков самостоятельно либо совместно с должностными лицами МВД по вопросам миграции в рамках проводимых мероприятий.



Как установлено в ходе прокурорской проверки, в нарушение норм федерального законодательства отделом участковых уполномоченных МО МВД России «Гусевский» работа по соблюдению иностранными гражданами или лицами без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации непосредственно в жилом секторе, не велась.



В связи с выявленными нарушениями закона, Гусевской городской прокуратурой в адрес начальника МО МВД России «Гусевский» внесено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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