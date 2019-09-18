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Информационный сайт города Гусева

21 сентября на День посёлка Михайлово Совет ветеранов организует «Золотой час мобильных услуг»

18 сентября 2019, 13:10
21 сентября на День посёлка Михайлово Совет ветеранов организует «Золотой час мобильных услуг»
21 сентября поселок Михайлово отмечает свой праздник. Совет ветеранов города Гусева в этот день организует выезд в посёлок мобильной бригады «Золотой час мобильных услуг».

Медицинские работники Гусевской ЦРБ проведут акцию «Иммунопрофилактика против пневмококковой инфекции и гриппа для взрослого населения». Сотрудники МФЦ города Гусева организуют работу мобильного офиса.

Мобильная бригада будет работать в ФАПе посёлка Михайлово с 12:00 до 15:00.

Перечень услуг, предоставление которых осуществляется через мобильный офис МФЦ

Наименование услугиПеречень документов, необходимых для предоставления услуги
Конверт жизни— Документ удостоверяющий личность;
— ИНН (по желанию);
— СНИЛС;
— Медицинский полис.
Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капиталЗаявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал подается с предъявлением документов (их копий, верность которых засвидетельствована в установленном порядке):
— удостоверяющих личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт гражданина Российской Федерации, служебный паспорт, справка консульства о постановке на консульский учет; справка иностранного государства о постоянном проживании);
— удостоверяющих личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания и полномочия представителя (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт гражданина Российской Федерации, служебный паспорт, справка консульства о постановке на консульский учет; справка иностранного государства о постоянном проживании, доверенность);
— подтверждающих рождение (усыновление) детей (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении);
— подтверждающих принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у заявителя возникло право на дополнительные меры государственной поддержки (свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации (ребенка), паспорт гражданина Российской Федерации (матери)).
При прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки у женщины, родителей (усыновителей) по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, дополнительно представляются следующие документы:
— подтверждающие смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, совершение ею в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности (свидетельство о смерти, решение суда);
— подтверждающие смерть родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), объявление умершими родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), лишение родителей родительских прав, совершение родителями (усыновителями) в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности (свидетельство о смерти, решение суда).
К заявлению также прилагаются документы, подтверждающие изменение персональных данных заявителя в случае необходимости подтверждения родственных отношений с детьми (свидетельство о браке, свидетельство о перемене фамилии (имени, отчества), свидетельство о расторжении брака).
Государственная регистрация права и кадастровый учет— документ удостоверяющий личность;
— правоустанавливающие документы.
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка1) документ, удостоверяющий личность;
2) документы, подтверждающие проживание заявителя на территории Калининградской области:
— паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории РФ,
— свидетельство о регистрации по месту жительства на территории РФ, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции,
— свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории РФ, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;
— документ, удостоверяющий личность, с отметкой о выдаче вида на жительство — для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ;
— удостоверение беженца;
3) участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей представляют:
— свидетельство образца, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 817 «О свидетельстве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»;
— разрешение на временное проживание, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в РФ лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность;
4) документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка: свидетельство о рождении, справка о рождении ребенка, выданная органами записи актов гражданского состояния, свидетельство об усыновлении и решение суда об усыновлении ребенка;
5) документы, подтверждающие состав и родственные отношения членов семьи (справка о составе семьи, свидетельство о браке; свидетельство о расторжении брака; свидетельство об установлении отцовства; справка из органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка (форма № 25));
6) документы, подтверждающие доходы членов семьи от трудовой, предпринимательской и иной оплачиваемой деятельности, военной службы и другой, приравненной к ней, службы, за последние три календарных месяца, предшествующие месяцу обращения;
7) документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия занятости, в случае если не работают оба или один из родителей трудоспособного возраста:
— справка об обучении по очной форме обучения в образовательном учреждении;
— справка, подтверждающая факт установления инвалидности;
— документы, свидетельствующие об осуществлении ухода за членом семьи, являющемся инвалидом либо признанным по заключению медицинского учреждения нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе (ребенком-инвалидом, инвалидом 1-й группы, нетрудоспособным гражданином, нуждающемся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшем возраста 80 лет), а также подтверждающие принадлежность данного лица к членам семьи (справка об установлении инвалидности, свидетельство о рождении, справка о совместном проживании с лицом, за которым осуществляется уход);
8) справка о прохождении отцом ребенка воинской службы по призыву — на ребенка (детей) военнослужащего;
9) выписку из решения органов местного самоуправления муниципальных образований области об установлении над ребенком опеки или попечительства
— в случае обращения за назначением ежемесячного пособия на ребенка опекуна (попечителя);
10) в случае обращения законного представителя или доверенного лица заявителя — документы, удостоверяющие личность законного представителя или доверенного лица заявителя, и документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В случаях, когда услуга предоставляется на детей, родитель (-ли) которых уклоняются от уплаты алиментов:
— уведомление о розыске отца (матери) ребёнка органами внутренних дел о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено;
— справка из соответствующего учреждения о месте нахождения у них должника (отбывает наказание, находится под арестом, на принудительном лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии у него заработка, достаточного для исполнения решения суда (постановления судьи);
— справка из суда о причинах неисполнения решения суда (постановления судьи);
— справка из паспортно-визовой службы органов внутренних дел о выезде гражданина на постоянное место жительства за границу, а также сообщение Министерства юстиции Российской Федерации о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в случае проживания должника в иностранном государстве, с которым у РФ заключен договор о правовой помощи.
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследованияДокумент, удостоверяющий личность
Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.Принимаются только оригиналы документов — Документ, подтверждающий правовые основания пользования жилым помещением (свидетельство государственной регистрации права, договор купли-продажи, договор найма или другой документ на право пользования жилым помещением), технический паспорт (обязателен при найме жилья);
— Паспорта всех совершеннолетних членов семьи, СНИЛС (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования);
— Свидетельства о рождении всех несовершеннолетних членов семьи, гражданство РФ;
— Свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака;
— Свидетельство об установлении отцовства;
— Свидетельство о смерти;
— Справки о доходах всех членов семьи (справка о заработной плате, трудовой договор, справка о размере стипендии, договор на платное обучение, справка об алиментах) за 6 предыдущих месяцев от месяца обращения;
— Для граждан, стоящих на учете в ЦЗН, пенсионеров и граждан, поменявших место работы за необходимый период времени — трудовая книжка или её копия, заверенная печатью организации и подписью должностного лица (при отсутствии трудовой книжки — диплом об образовании), для военнослужащих — военный билет;
— Документы, подтверждающие льготы и компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг, пенсионные удостоверения;
— Лицевой счет заявителя (сберегательная книжка или реквизиты банковской карты);
— Квитанции об оплате коммунальных услуг за 1 предыдущий месяц от месяца обращения;
— Соглашение о погашении задолженностей по оплате жилья и коммунальных услуг, если есть долги;
Другие сведения и документы для отдельных семей, в связи со сложившимися обстоятельствами.
Доставка пенсии— Документ удостоверяющий личность;
— СНИЛС;
— Реквизиты счета
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