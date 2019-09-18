/ / / 21 сентября на День посёлка Михайлово Совет ветеранов организует «Золотой час мобильных услуг»

Предоставление ежемесячного пособия на ребенка

1) документ, удостоверяющий личность;

2) документы, подтверждающие проживание заявителя на территории Калининградской области:

— паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории РФ,

— свидетельство о регистрации по месту жительства на территории РФ, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции,

— свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории РФ, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;

— документ, удостоверяющий личность, с отметкой о выдаче вида на жительство — для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ;

— удостоверение беженца;

3) участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей представляют:

— свидетельство образца, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 817 «О свидетельстве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»;

— разрешение на временное проживание, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в РФ лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность;

4) документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка: свидетельство о рождении, справка о рождении ребенка, выданная органами записи актов гражданского состояния, свидетельство об усыновлении и решение суда об усыновлении ребенка;

5) документы, подтверждающие состав и родственные отношения членов семьи (справка о составе семьи, свидетельство о браке; свидетельство о расторжении брака; свидетельство об установлении отцовства; справка из органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка (форма № 25));

6) документы, подтверждающие доходы членов семьи от трудовой, предпринимательской и иной оплачиваемой деятельности, военной службы и другой, приравненной к ней, службы, за последние три календарных месяца , предшествующие месяцу обращения;

7) документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия занятости, в случае если не работают оба или один из родителей трудоспособного возраста:

— справка об обучении по очной форме обучения в образовательном учреждении;

— справка, подтверждающая факт установления инвалидности;

— документы, свидетельствующие об осуществлении ухода за членом семьи, являющемся инвалидом либо признанным по заключению медицинского учреждения нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе (ребенком-инвалидом, инвалидом 1-й группы, нетрудоспособным гражданином, нуждающемся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшем возраста 80 лет), а также подтверждающие принадлежность данного лица к членам семьи (справка об установлении инвалидности, свидетельство о рождении, справка о совместном проживании с лицом, за которым осуществляется уход);

8) справка о прохождении отцом ребенка воинской службы по призыву — на ребенка (детей) военнослужащего;

9) выписку из решения органов местного самоуправления муниципальных образований области об установлении над ребенком опеки или попечительства

— в случае обращения за назначением ежемесячного пособия на ребенка опекуна (попечителя);

10) в случае обращения законного представителя или доверенного лица заявителя — документы, удостоверяющие личность законного представителя или доверенного лица заявителя, и документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

В случаях, когда услуга предоставляется на детей, родитель (-ли) которых уклоняются от уплаты алиментов:

— уведомление о розыске отца (матери) ребёнка органами внутренних дел о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено;

— справка из соответствующего учреждения о месте нахождения у них должника (отбывает наказание, находится под арестом, на принудительном лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии у него заработка, достаточного для исполнения решения суда (постановления судьи);

— справка из суда о причинах неисполнения решения суда (постановления судьи);

— справка из паспортно-визовой службы органов внутренних дел о выезде гражданина на постоянное место жительства за границу, а также сообщение Министерства юстиции Российской Федерации о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в случае проживания должника в иностранном государстве, с которым у РФ заключен договор о правовой помощи.