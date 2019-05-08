/ / / Представители ЛДПР поздравили ветеранов Гусева и Озерска с предстоящим праздником

8 мая 2019, 14:54

Должиков Григорий Титович

Чесноков Николай Васильевич

Ровленюк Иван Георгиевич

Новикова Александра Макаровна

Семенихин Сергей Тихонович

Жигулин Юрий Григорьевич

Галимова Любовь Ивановна

Манягин Василий Алексеевич

Швырева Александра Дмитриевна

Подгорнов Кузьма Федотович

Шимченко Алексей Федорович

Костюченко Василий Яковлевич



Накануне Дня Победы, 7 мая, депутат фракции ЛДПР облдумы Андрей Олейник, депутаты ЛДПР Гусевского городского округа Светлана Булатова и Александр Лебедев, а также представитель Совета ветеранов Галина Лобанкина поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Гусева и Озёрска.Поскольку ветераны — люди уже не молодые, вручить подарки и сказать «Спасибо» от Калининградского регионального отделения ЛДПР, депутаты решили по месту жительства виновников торжества., — сказал Андрей Олейник.Он отметил, что все меньше в живых остаётся участников Великой Отечественной войны. В Гусевском округе — 11, в Озерском всего один. Самому старшему в этом году исполняется 97 лет.И все они были очень рады, когда их поздравляли представители либерально-демократической партии России, высказывали слова благодарности.Поименный список ветеранов: