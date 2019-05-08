/ / / Представители ЛДПР поздравили ветеранов Гусева и Озерска с предстоящим праздником

Поскольку ветераны — люди уже не молодые, вручить подарки и сказать «Спасибо» от Калининградского регионального отделения ЛДПР, депутаты решили по месту жительства виновников торжества.
«Мы хотим вас поздравить с Великой Победой. Уже 74 года мы живем под мирным небом. Цена мира и спокойной жизни известна только вам. Спасибо вам за то, что вы сделали для нас. Огромного здоровья и низкий вам поклон», — сказал Андрей Олейник.
Он отметил, что все меньше в живых остаётся участников Великой Отечественной войны. В Гусевском округе — 11, в Озерском всего один. Самому старшему в этом году исполняется 97 лет.
И все они были очень рады, когда их поздравляли представители либерально-демократической партии России, высказывали слова благодарности.
Поименный список ветеранов:
- Должиков Григорий Титович
- Чесноков Николай Васильевич
- Ровленюк Иван Георгиевич
- Новикова Александра Макаровна
- Семенихин Сергей Тихонович
- Жигулин Юрий Григорьевич
- Галимова Любовь Ивановна
- Манягин Василий Алексеевич
- Швырева Александра Дмитриевна
- Подгорнов Кузьма Федотович
- Шимченко Алексей Федорович
- Костюченко Василий Яковлевич