Более 1000 человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Гусеве

9 мая 2019, 12:48

Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл сегодня в Гусеве. Торжественным маршем шествовали войска гусевского гарнизона, за ними в составе механизированной колонны проехали несколько единиц военной техники. Замыкал парад «Бессмертный Полк».



В колонне «Бессмертного полка» прошли более 1000 человек. В этот главный для всего мира День Победы в Великой Отечественной войне шествие «Бессмертного полка», как и сама война, объединило в себе жителей самого разного возраста, разных профессий и национальностей. С фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне прошли все, в ком жива Память о Великой Победе весной 45-го.



Далее колонна проследовала до сквера у скульптуры с лосем, где для участников была проведена патриотическая акция Книга памяти «Герои Бессмертного полка». Гусевцы, даже самые юные, поделились подвигами и историей жизни своих предков фронтовиков, также все вместе исполнили знакомую всем и любимую всеми песню День Победы.



В завершении каждый смог оставить надпись с пожеланиями мира и добра на странице Книги Памяти. Первым это сделал участник Великой Отечественной войны председателя комитета ветеранов ВОВ, почетный житель города Гусева Сергей Семинихин и самые юные гусевцы.

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