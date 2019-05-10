9 мая территория ФОКа превратилась в «Парк Победы»

10 мая 2019, 10:53

В рамках празднования годовщины 74-й Победы в Великой Отечественной войне в Гусеве развернулся настоящий «Парк Победы». Множество интерактивных площадок, фотозоны и самые разнообразные зоны развлечений для детей и взрослых были расположены на территории гусевского ФОКа.



На протяжении всего дня все гусевцы могли посетить выставку военной техники, попробовать себя в сдаче нормативов ГТО, попеть в караоке военные песни и многое другое. Все интерактивы, выставки, конкурсы были пропитаны духом патриотизма и радостью Победы.



Вечером для гусевцев и гостей города был подготовлен концерт. Последним событием вечера стал салют в честь Победы советских войск над фашизмом.

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