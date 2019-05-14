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Наш город посетил путешественник и член Русского географического общества Иван Ширяев

14 мая 2019, 14:44
Наш город посетил путешественник и член Русского географического общества Иван Ширяев
13 мая наш город посетил путешественник и член Русского географического общества Иван Ширяев. Наш город Гусев — 581 -й из 1122 городов России, каждый из которых посетит Иван.

В рамках литературно-музыкальной гостиной «Зеленый фонарь» путешественник выступил с лекцией в Гусевском музее о путешествиях и своем проекте «От Кореи до Корелии». На встречу пришли горожане школьники и даже несколько приятелей Ивана, с которыми он успел подружиться в нашем городе. Путешественник поделится опытом странствий, рассказал о наиболее интересных, на его взгляд, регионах нашей страны. Как остаться в живых после встреч с камчатскими медведями, почему автостоп Иван считает «фильтром добрых людей», как путешествовать с минимальными затратами и какие планы на будущее — обо всем этом и немного больше узнали слушатели на встрече. Иван всегда рассказывает о наиболее интересных встречах, друзьях и о путешественниках, с которыми он встречался в рамках осуществления проекта «От Кореи до Карелии». Интересные фото из разных регионов нашей страны добавили впечатлений от услышанного. Получилось интересно, познавательно и душевно!

Немного интересных фактов о Камышинском путешественнике Иване:

  • в каждом городе ставит печать, свидетельствующую о посещении (в Гусеве — печать Гусевского музея);
  • в программе «посмотреть в городе»: краеведческий музей, кладбище, фото памятника Ленину, по возможности заброшенные объекты инфраструктуры «Другой город»;
  • является членом Русского географического общества;
  • путешествует один;
  • путешествует со скоростью 170 городов в год. В последнее время скорость снизилась до 75;
  • всегда возвращается в родительский дом.

Иван, желаем вам успехов в осуществлении задуманного, добрых и интересных встреч! До новых встреч!

Для информации:

Член Русского географического общества Иван Ширяев, поставивший перед собой задачу посетить все 1122 города России в рамках своего проекта — «От Кореи до Карелии». Он уже проехал от Приморья до Северо-Запада страны. Дата начала путешествия: 27 октября 2012 года. Город Гусев стал 581-м.
музей путешествие
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