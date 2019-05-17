/ / / Видеорепортаж Андрея Иванчатенко с акции «Бессмертный полк» в Гусеве

17 мая 2019, 12:54

Андрей Иванчатенко

Что для меня значит Бессмертный полк? Это память об отце, о матери, о дедушке, которого я не видел, потому что он погиб до моего рождения в сорок пятом году за два месяца до победы. Это для меня урок истории, который я должен передать детям, а они внукам без искажений, на сколько это возможно. Чем старше я становлюсь, тем понятней мне становится, что знание истории — это фундамент крепости человека, семьи, государства и народа.