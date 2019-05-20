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Глава городской администрации поздравил ветерана Юрия Жигулина с 92-летием

20 мая 2019, 18:07
Глава городской администрации поздравил ветерана Юрия Жигулина с 92-летием
Сегодня свой 92-й день рождения отмечает отмечает участник Великой Отечественной войны Жигулин Юрий Григорьевич. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев вручил ветерану подарок и лично поздравил с днем рождения.

За чашечкой чая Юрий Григорьевич поделился с главой интересными историями из своей богатой опытом жизни.

Александр Китаев пожелал имениннику здоровья и дальнейшей бодрости духа.
Александр Китаев ветераны
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