Сегодня свой 92-й день рождения отмечает отмечает участник Великой Отечественной войны Жигулин Юрий Григорьевич. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев вручил ветерану подарок и лично поздравил с днем рождения.
За чашечкой чая Юрий Григорьевич поделился с главой интересными историями из своей богатой опытом жизни.
Александр Китаев пожелал имениннику здоровья и дальнейшей бодрости духа.
Глава городской администрации поздравил ветерана Юрия Жигулина с 92-летием
20 мая 2019, 18:07
Александр Китаев ветераны
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