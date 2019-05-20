В Гусеве прошёл крестный ход с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

20 мая 2019, 19:13

18 мая 2019 года в Гусеве состоялся 8-й крестный ход вокруг города с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Об этом рассказали в пресс-службе Черняховской епархии.



Участники хода молились Пресвятой Богородице об избавлении от страсти пьянства своих близких, жителей города и всей страны.



По окончании крестного хода в храме Всех Святых была отслужена Божественная литургия, после которой настоятель храма протоиерей Георгий Матвеев, обращаясь к прихожанам, сказал: «Христиане знают, что только чистое сердце привлекает благодать Духа Святого, которая проявляется в человеке как внутренняя радость и любовь к ближним. Однако чтобы обрести чистое сердце, надо приложить максимум усилий, фактически, подчинить всю свою жизнь достижению этой цели. Страсть винопития — это хитрая ловушка, в которую попадает человек, желающий обрести некий суррогат радости и любви без труда, просто влив в себя химический раствор на основе этилового спирта. „Пиянство — это добровольное беснование“, — говорил святой праведный Иоанн Кронштадский. Человек, не желающий терпеть, смиряться, бороться со своими страстями, через употребление алкоголя разрешает бесу действовать в себе, а бес уже превращает жизнь человека и его близких в ад. Мы сегодня молились за таких людей, прося у Господа, чтобы Он дал им свободу от страсти винопития и они когда-нибудь обрели бы настоящую радость и настоящую любовь в Духе Святом!».

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