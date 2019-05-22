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Гусевский Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции выиграл грант 3,8 млн руб

22 мая 2019, 11:09
Гусевский Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции выиграл грант 3,8 млн руб
МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» стал победителем в конкурсе на предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам по мероприятию «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».

Сумма гранта — 3 миллиона 800 тысяч рублей. В рамках проекта предусмотрено открытие консультативных пунктов по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителя) по вопросам обучения и воспитания ребенка.
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
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