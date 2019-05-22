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На День города в Гусеве ограничат продажу алкогольной продукции

22 мая 2019, 18:25
На День города в Гусеве ограничат продажу алкогольной продукции
В целях обеспечения безопасности граждан во время празднования Дня Города в Гусеве будет ограничена продажа алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписано главой администрации Гусевского городского округа.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, участвующим в праздничной торговле рекомендовано не производить продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в пластиковой и жестяной таре), а также прохладительных напитков в стеклянной таре.

Данные ограничения будут действовать на улице З. Космодемьянской (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Школьной) 24 мая 2019 года с 19.00 до 24.00 часов, а на территории парковой зоны МАУ «ФОК г. Гусева» 25 мая 2019 года с 10.00 до 24.00 часов и 26 мая 2019 года с 10.00 до 18.00 часов.

Кроме того, 25 мая 2019 года с 10.00 и до 24.00 часов ограничивается торговля алкогольной продукцией (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в пластиковой и жестяной таре), прохладительными напитками в стеклянной таре на пр. Ленина (от пересечения с ул. Московской до пересечения с ул. Маяковского), на ул. З. Космодемьянской (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Школьной) и на ул. Школьной.

алкоголь день города
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В
# 1Васёк
Саня боится сорваться и повторить поздравление 2018 года
Вчера, 19:56   ЦитироватьОтветить
12
З
# 2Зритель
Имейте ввиду, что "рекомендовпно", это не запрещено!
Прекрасно в прошлом году покупали в Семье на Победе. 
И такой небольшой "лайфхак"- вскрываете полку, но не пьете. На кассе говорите, что "случайно" при рассматривании ответили пробку. Оплачиваете и идёте праздновать!)
Вчера, 23:54   ЦитироватьОтветить
00

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