/ / / На День города в Гусеве ограничат продажу алкогольной продукции

22 мая 2019, 18:25

В целях обеспечения безопасности граждан во время празднования Дня Города в Гусеве будет ограничена продажа алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписано главой администрации Гусевского городского округа.Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, участвующим в праздничной торговле рекомендовано не производить продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в пластиковой и жестяной таре), а также прохладительных напитков в стеклянной таре.Данные ограничения будут действовать на улице З. Космодемьянской (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Школьной) 24 мая 2019 года с 19.00 до 24.00 часов, а на территории парковой зоны МАУ «ФОК г. Гусева» 25 мая 2019 года с 10.00 до 24.00 часов и 26 мая 2019 года с 10.00 до 18.00 часов.Кроме того, 25 мая 2019 года с 10.00 и до 24.00 часов ограничивается торговля алкогольной продукцией (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в пластиковой и жестяной таре), прохладительными напитками в стеклянной таре на пр. Ленина (от пересечения с ул. Московской до пересечения с ул. Маяковского), на ул. З. Космодемьянской (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Школьной) и на ул. Школьной.