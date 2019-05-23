В ходе проведения антитеррористических мероприятий в школах Гусева выявлены нарушения охранного процесса

23 мая 2019, 15:38

УФСБ России по Калининградской области совместно с комиссией из числа сотрудников «Росгвардии», МВД России и администрации Гусевского городского округа в соответствии с планом антитеррористической комиссии в целях повышения бдительности перед проведением майских праздников 4 мая проведена проверка пропускного режима в средних школах № 1, № 3, № 5 города Гусева с использованием учебного нарушителя и тест-предмета.



В ходе проводимых мероприятий установлено, что в школе № 3 охранник ЧОПА «Зеро» учебного нарушителя не выявил — сумку, размеры которой позволяли пронести длинноствольное охотничье оружие, не досмотрел. Также комиссией установлено, что в школе № 1 охранник ЧОПА «Кольчуга» учебного нарушителя не выявил — сумку, размеры которой позволяли пронести длинноствольное охотничье оружие, не досмотрел.



Подобные ошибки могут привести к попаданию в местах массового скопления людей средств поражения для совершения террористического акта. По результатам мероприятий проинформирован Гусевский городской прокурор.



В процессе реализации проведения антитеррористической комиссии были проверены места хранения охотничьего оружия, а также проведены мероприятия по поиску взрывоопасных предметов вблизи проведения парадов, возложения венков в честь праздника Великой Победы.



В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота были изъяты и обезврежены взрывоопасные предметы, представляющие угрозу для жителей: 2 авиабомбы «ФАБ 50» диаметром 240 мм, 45 мин 82 мм, 5 артиллеристских снарядов 76 мм, I артиллеристский снаряд 120 мм, 1 ручная граната, 1 винтовка «Маузер», комплектующие детали к ней и боеприпасы в количестве 147 патронов калибра 7,93 мм.

161 просмотр