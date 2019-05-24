Гусевцы стали чаще отказываться от прививок, хотя эпидситуация по кори в регионе ухудшается

24 мая 2019, 20:47

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по кори в зарубежных странах, в Российской Федерации в ряде субъектов продолжают регистрироваться случаи заболевания этой инфекцией среди различных групп населения, обусловленные, преимущественно, завозом инфекции на территорию страны из-за рубежа и распространением среди восприимчивого населения.



В Калининградской области в 2017 году случаи заболеваний корью не регистрировались. В 2018 году зарегистрировано 2 случая заболеваний корью у детей, ранее не привитых против данного заболевания. С января по апрель 2019 года в Калининградской области зарегистрировано 13 случаев заболеваний корью. Заболеваемость регистрируется среди лиц, непривитых проти кори.



За 2017–2018 годы, а также за истекший период 2019 года заболевания корью среди населения МО «Гусевский городской округ» не зарегистрированы. Вместе с тем, существует реальная угроза заноса и распространения заболеваемости ввиду широкой миграции населения и снижения уровней иммунизации населения против кори. По данным государственной статистической отчетной формы № 6 «Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний» на 01.01.2019 года, своевременность охвата вакцинацией против кори детей МО «Гусевский городской округ» к 24 месяцам составила 94,6%. Среди детей в возрасте 0-17 лет (6581 ребенок) 6150 детей имеют 2 прививки против кори — 93,4%. При этом рекомендуемый ВОЗ уровень охвата прививками для предупреждения заболеваемости — 95%. Ежегодно увеличивается число отказов родителей от профилактических прививок против кори: на 01.01.2019 года число отказов от прививок против кори среди детей достигло 94-х, увеличившись в сравнении с 2017 годом на 80% (с 52-х), а за 5 лет с 2014 года — в 5 раз (с 15-ти).



Учитывая ухудшение эпидемической обстановки по заболеваемости корью, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации издано Постановление от 06 марта 2019 года № 2 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации». Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области и Министерством Здравоохранения Калининградской области издан Приказ от 19 марта 2019 года № 180/41 «О проведении подчищающей иммунизации против кори». Данными документами предписано организовать проведение подчищающей иммунизации в срок с 01 апреля по 01 октября 2019 года.



По данным на 15 мая 2019 года, в ходе подчищающей иммунизации против кори среди населения МО «Гусевский городской округ» привито 324 человека, в том числе 251 ребенок и 73 взрослых.



На основании вышеизложенного, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории МО «Гусевский городской округ», предупреждения заболеваний людей корью, во исполнение СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», руководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06 марта 2019 года № 2 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации», Санитарно-Противоэпидемическая Комиссия

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