На День города прошёл конкурс на лучший костюм домашнего питомца «Я и моя собака»

28 мая 2019, 11:27

26 мая 2019 года в парковой зоне ФОКа Управление по культуре, спорту и делам молодежи провели VII городской конкурс на лучший костюм домашнего питомца «Я и моя собака». В конкурсе приняли участие 12 владельцев четвероногих конкурсантов. Красочные костюмы, многообразие образов, безудержная фантазия заставляли жюри и зрителей действа встречать участников конкурсного дефиле бурными аплодисментами.



В результате конкурентной борьбы победителями стали:



1 место — Ангелина Карпухина с чихуахуа Гюнтером в образе летучей мышки с творческий номер.

1 место — Вера Шкуратова с Матильдой в образе Красной шапочки, с творческим номером.

2 место — Ольга Михайлова со шпицем Никой в образе Цветочной феи.

3 место — Тимур Михайлов с йоркширским терьером Джесси в образе морячки.



Приз зрительских симпатий завоевала Кристина Столярова с мини той-терьером Милой в образе балерины.



Все участники конкурса получили призы, подарки и памятные дипломы.

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