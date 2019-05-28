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На День города прошёл конкурс на лучший костюм домашнего питомца «Я и моя собака»

28 мая 2019, 11:27
На День города прошёл конкурс на лучший костюм домашнего питомца «Я и моя собака»
26 мая 2019 года в парковой зоне ФОКа Управление по культуре, спорту и делам молодежи провели VII городской конкурс на лучший костюм домашнего питомца «Я и моя собака». В конкурсе приняли участие 12 владельцев четвероногих конкурсантов. Красочные костюмы, многообразие образов, безудержная фантазия заставляли жюри и зрителей действа встречать участников конкурсного дефиле бурными аплодисментами.

В результате конкурентной борьбы победителями стали:

1 место — Ангелина Карпухина с чихуахуа Гюнтером в образе летучей мышки с творческий номер.
1 место — Вера Шкуратова с Матильдой в образе Красной шапочки, с творческим номером.
2 место — Ольга Михайлова со шпицем Никой в образе Цветочной феи.
3 место — Тимур Михайлов с йоркширским терьером Джесси в образе морячки.

Приз зрительских симпатий завоевала Кристина Столярова с мини той-терьером Милой в образе балерины.

Все участники конкурса получили призы, подарки и памятные дипломы.
день города
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Г
# 1Гость Алексей
В конкурсе "я и моя собака" который год побеждает Люда с мопсом "Неля"
Сегодня, 15:15   ЦитироватьОтветить
10

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