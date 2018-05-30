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Итоги конкурсов «Я и моя собака» и «Любимому городу посвящается»

30 мая 2018, 11:26
Итоги конкурсов «Я и моя собака» и «Любимому городу посвящается»
Фотография с праздничных мероприятий в парковой зоне ФОКа, посвященных празднованию Дню города
27 мая 2018 года в парковой зоне ФОКа сотрудниками Методического центра УКСМ МО был организован и проведен VI конкурс «Я и моя собака» на лучший костюм домашнего питомца. В конкурсе приняли участие 17 владельцев четвероногих конкурсантов. Красочные костюмы, многообразие образов, безудержная фантазия заставляли жюри и зрителей действа встречать участников конкурсного дефиле бурными аплодисментами.

Перед жюри стояла не простая задача по определению победителей конкурса. В результате острой конкурентной борьбы победителями стали:

1 место Фаткина Ирина Викторовна с йоркширским терьером Мисси в образе ангела.
2 место Михайлов Тимур с йоркширским терьером Джесси в образе «Леди Ди».
3 место Алексеева Алина с йоркширским терьером Кексом в образе «Первый парень на деревне»

Приз зрительских симпатий завоевала Лазарева Надежда Петровна с чихуахуа Евой.

Все участники конкурса получили призы, подарки и памятные дипломы.

Конкурс рисунков и фотографий «Любимому городу посвящается…» порадовали фотографии, достопримечательностей нашего города. И детские рисунки были прекрасны каждый по- своему.

Победителями конкурса среди фотографий стали:

1 место МАУ ДО «ДЮЦ» объединение «Искусство фотографии» Присяжная Юлия с фотографией «Памятник С. И. Гусеву»
2 место МАУ ДО «ДЮЦ» объединение «Искусство фотографии» Иванова Дарья с фотографией «Сказочный замок»
3 место МАУ ДО «ДЮЦ» объединение «Искусство фотографии» Иванова София «Память забытой войне»

В конкурсе рисунков все участники получили призы и памятные дипломы.

А приз зрительских симпатий завоевала Михейкина Геновайте Яронино с Красногорского филиала МАУ ГДК г. Гусева с рисунком «Подарок городу».

Конкурсная программа подарила зрителям много положительных эмоций, радости и хорошего, позитивного настроения.

Фоторепортаж с праздничных мероприятий на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса, посвященных празднованию Дню города, можно посмотреть на нашем сайте.
день города конкурс
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Загородный Парк Отель
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