/ / / Репортаж «ГТРК «Калининград» о спасении школьницы с патологией сосудов сердца

29 мая 2019, 14:33

В Калининградской области врачи спасли школьницу с врождённой патологией сосудов сердца. Девочка потеряла сознание во время разминки на физкультуре, ранее заболевание никак себя не проявляло. Жизнь старшеклассницы удалось спасти благодаря слаженным и своевременным действиям бригады скорой помощи в Озёрске и медицинского персонала Гусевской ЦРБ.Улыбчивая и жизнерадостная. Алина вместе с бабушкой приехала в Гусев, чтобы поблагодарить врачей за чудесное спасение. Именно так отзываются о работе медиков в семье Ивановых из Озёрска.Ничто не предвещало беды. Усердная ученица всегда радовала родителей успехами в школе и никогда не пропускала физкультуру. В тот день начинали с обычной разминки.Алина потеряла сознание. Неотложка приехала в школу за считанные минуты. Медики быстро оценили ситуацию.У Алины наблюдалось тяжёлое нарушение кардиального ритма. Врачи незамедлительно приступили к реанимации юной пациентки.О любых изменениях в состоянии Алины близкие узнавали по телефону. Родные девочки говорят, что тёплый и спокойный голос Александра Смирнова будут помнить всю жизнь.Врачи из Гусева грамотно выполнили свою часть работы. Затем девочке была проведена успешная операция в «Федеральном центре высоких медицинских технологий» в посёлке Родники.Специалисты обращают внимание на географическое положение Гусева. Дорога из соседних райцентров занимает не более получаса. Когда речь идёт о заболеваниях сердца, важна каждая минута.Алина Иванова успешно закончила 10 класс, строит планы на летние каникулы. Отдых будет активным. Девочка здорова.