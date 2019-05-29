/ / / Репортаж «ГТРК «Калининград» о спасении школьницы с патологией сосудов сердца

В Калининградской области врачи спасли школьницу с врождённой патологией сосудов сердца. Девочка потеряла сознание во время разминки на физкультуре, ранее заболевание никак себя не проявляло. Жизнь старшеклассницы удалось спасти благодаря слаженным и своевременным действиям бригады скорой помощи в Озёрске и медицинского персонала Гусевской ЦРБ.
Улыбчивая и жизнерадостная. Алина вместе с бабушкой приехала в Гусев, чтобы поблагодарить врачей за чудесное спасение. Именно так отзываются о работе медиков в семье Ивановых из Озёрска.
Ничто не предвещало беды. Усердная ученица всегда радовала родителей успехами в школе и никогда не пропускала физкультуру. В тот день начинали с обычной разминки.
Алина Иванова, ученица Озёрской школы:
— Просто стало тяжело дышать. Я сказала, что мне плохо, быстро колотилось сердце.
Алина потеряла сознание. Неотложка приехала в школу за считанные минуты. Медики быстро оценили ситуацию.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Данные о сердечной деятельности с помощью дистанционной системы «Тредекс» отправили специалистам. Карета скорой помощи доставила девочку в Гусев.
У Алины наблюдалось тяжёлое нарушение кардиального ритма. Врачи незамедлительно приступили к реанимации юной пациентки.
Сергей Дёмин, заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии Гусевской ЦРБ:
— Было ей очень плохо, поэтому она нам доверилась, но к вечеру, когда ей стало получше, начала улыбаться.
О любых изменениях в состоянии Алины близкие узнавали по телефону. Родные девочки говорят, что тёплый и спокойный голос Александра Смирнова будут помнить всю жизнь.
Александр Смирнов, врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий блоком реанимации интенсивной терапии сердечнососудистой терапии Гусевской ЦРБ:
— Мы работаем не только с пациентами, но и с родственниками. Важно вселить не только надежду, но и уверенность, что всё с такими пациентами будет хорошо. Это вообще наша задача — возвращать пациентов к семьям.
Врачи из Гусева грамотно выполнили свою часть работы. Затем девочке была проведена успешная операция в «Федеральном центре высоких медицинских технологий» в посёлке Родники.
Татьяна Чернина, бабушка Алины Ивановой:
— Я считаю, что здесь был продемонстрирован высочайший профессионализм. Всё сыграло: и профессиональный опыт, и душа, и человеческие качества.
Специалисты обращают внимание на географическое положение Гусева. Дорога из соседних райцентров занимает не более получаса. Когда речь идёт о заболеваниях сердца, важна каждая минута.
Людмила Курцеба, заместитель главного врача Гусевской ЦРБ:
— Курс на создание вот такого центра на востоке области, в Гусеве, на базе нашего кардиологического отделения — это верное решение. Пополнив его и немножко расширив, мы получим полноценную базу для лечения пациентов с сердечнососудистой патологией.
Алина Иванова успешно закончила 10 класс, строит планы на летние каникулы. Отдых будет активным. Девочка здорова.
Репортаж «ГТРК «Калининград» о спасении школьницы с патологией сосудов сердца
29 мая 2019, 14:33
больница
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