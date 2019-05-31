/ / / «За доблестный труд»: два юбилея — две судьбы

31 мая 2019, 12:59

Галина Маткевич

«За доблестный труд»

В небольшом поселке Олешко Камарнческого района Брянской области проживала семья Кузьменьковых. Отец, мать, старшая сестра, которая была уже замужем и Наденька. Жили хорошо, пока не грянуло слово «война».Все мужское население было мобилизовано, а старики и дети остались в селе. Вскоре деревню оккупировали немцы, которые выгнали семьи из своих обжитых и комфортных квартир и домов. Семья Надежды поселилась в погребе, который когда-то в огороде вырыл отец. Натаскали туда соломы. И так все вместе спали и жили. А ведь у старшей сестры были уже свои дети. Немцы не очень хотели привлекать старушек к работе, а детей использовали и даже платили им. Поэтому Надежде приходилось работать, чтобы прокормить семью. Двенадцатилетняя девочка носила тяжелые ведра с водой, а немец отмечал на руке — сколько она принесла воды. Однажды споткнулась и упала. Так немец за это за то, что пролила воду, стеганул шампуром по ноге. Шрам до сих пор на ноге, и на сердце. Под конец войны загрузили детей в эшелоны и отправили на запад в Калининградскую — тогда еще Кенигсбергскую область. Таким образом, Надежда Дмитриевна попала в Краснолесье, где тоже на первых порах было очень трудно работать на лесоповале.После войны работала там же. В мае 1964 года девушка прочитала объявление, что будут строить швейную фабрику в Гусеве. Надежда не задумываясь стала помогать в строительстве «Чайки». Любил и уважал её коллектив. Отзывчивая, добрая она была передовиком производства, ударником коммунистического труда. Заслужила правительственные награды.5 мая этой Надежде Дмитриевне Муханьковой (фамилию сменила после замужества — прим.ред.) исполнилось 90 лет. Ее до сих пор помнят коллеги по работе и отзываются о ней очень хорошо.В Великолукской области в деревне Чирикова, где жила семья Персиевых, немцы не стали выселять людей из квартир, а жили вместе с хозяевами. Своих старались не трогать и даже с барского плеча бросали детям конфеты на землю и с интересом наблюдали, как дети хватали их.Дети же, уходили иногда в лес, где рассказывали партизанам, что происходило в селе. Однажды страшное зрелище поразило маленькую Женю. Немцы проверяли документы и евреев отгоняли в сторону. Затем заставили их рыть глубокий ров. После собрали все село, чтобы смотрели. Евреев бросили в этот ров живыми и закопали, утрамбовывая почву. Гул разносился по округе от плача живых…В 1942 году Евгению распределили в город Насва к русским, где она устроилась работать санитаркой в медсанчасть. Так с военно-полевым госпиталем приехала в Советск Калининградской области, а потом в Гусев. В 1948 году Женя вышла замуж.30 сентября 2002 года вручили Евгении Васильевне удостоверение ветерана Великой Отечественной Войны.15 мая ей тоже исполнилось 90 лет.Коллектив Совета Ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов от души поздравляет Евгению Васильевну Михальцову и Надежду Дмитриевну Муханькову с юбилеем и желает им здоровья, радости и счастья в жизни.