/ / / «За доблестный труд»: два юбилея — две судьбы

Все мужское население было мобилизовано, а старики и дети остались в селе. Вскоре деревню оккупировали немцы, которые выгнали семьи из своих обжитых и комфортных квартир и домов. Семья Надежды поселилась в погребе, который когда-то в огороде вырыл отец. Натаскали туда соломы. И так все вместе спали и жили. А ведь у старшей сестры были уже свои дети. Немцы не очень хотели привлекать старушек к работе, а детей использовали и даже платили им. Поэтому Надежде приходилось работать, чтобы прокормить семью. Двенадцатилетняя девочка носила тяжелые ведра с водой, а немец отмечал на руке — сколько она принесла воды. Однажды споткнулась и упала. Так немец за это за то, что пролила воду, стеганул шампуром по ноге. Шрам до сих пор на ноге, и на сердце. Под конец войны загрузили детей в эшелоны и отправили на запад в Калининградскую — тогда еще Кенигсбергскую область. Таким образом, Надежда Дмитриевна попала в Краснолесье, где тоже на первых порах было очень трудно работать на лесоповале.
После войны работала там же. В мае 1964 года девушка прочитала объявление, что будут строить швейную фабрику в Гусеве. Надежда не задумываясь стала помогать в строительстве «Чайки». Любил и уважал её коллектив. Отзывчивая, добрая она была передовиком производства, ударником коммунистического труда. Заслужила правительственные награды.
5 мая этой Надежде Дмитриевне Муханьковой (фамилию сменила после замужества — прим.ред.) исполнилось 90 лет. Ее до сих пор помнят коллеги по работе и отзываются о ней очень хорошо.
В Великолукской области в деревне Чирикова, где жила семья Персиевых, немцы не стали выселять людей из квартир, а жили вместе с хозяевами. Своих старались не трогать и даже с барского плеча бросали детям конфеты на землю и с интересом наблюдали, как дети хватали их.
Дети же, уходили иногда в лес, где рассказывали партизанам, что происходило в селе. Однажды страшное зрелище поразило маленькую Женю. Немцы проверяли документы и евреев отгоняли в сторону. Затем заставили их рыть глубокий ров. После собрали все село, чтобы смотрели. Евреев бросили в этот ров живыми и закопали, утрамбовывая почву. Гул разносился по округе от плача живых…
В 1942 году Евгению распределили в город Насва к русским, где она устроилась работать санитаркой в медсанчасть. Так с военно-полевым госпиталем приехала в Советск Калининградской области, а потом в Гусев. В 1948 году Женя вышла замуж.
30 сентября 2002 года вручили Евгении Васильевне удостоверение ветерана Великой Отечественной Войны.
15 мая ей тоже исполнилось 90 лет.
Коллектив Совета Ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов от души поздравляет Евгению Васильевну Михальцову и Надежду Дмитриевну Муханькову с юбилеем и желает им здоровья, радости и счастья в жизни.
Галина Маткевич
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»