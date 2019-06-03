Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарно–эпидемиологических требований в кафе на Школьной

3 июня 2019, 19:53

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в ходе проведения проверки предприятия общественного питания, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Школьная, д. 17А выявлены грубые нарушения санитарно–эпидемиологических требований к организации общественного питания населения: не соблюдается поточность технологических процессов, что не исключает перекрест сырой и готовой продукции; на момент проверки помещение находилось в неудовлетворительном санитарном состоянии; к работе допущен персонал без медицинских книжек; хозяйствующим субъектом не были представлены документы, подтверждающие качество и безопасность используемых пищевых продуктов.



По факту выявленных грубых нарушений санитарного законодательства при оказании услуг общественного питания в отношении ИП Круподёр Е.Е. возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ и применен временный запрет деятельности. Протокол об административном правонарушении и иные материалы дела направлены на рассмотрение в суд.



Гусевский районный суд Калининградской области посчитал обоснованной позицию территориального отдела, что для устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, необходимо применить чрезвычайную меру административной ответственности и приостановить деятельность кафе.



Постановлением от 21.05.2019 ИП Круподёр Е.Е. привлечена к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению. Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток.



Постановление по делу об административном правонарушении, которым назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности, исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.

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