/ / / «Новый ФАП и оборудование»: глава региона рассказал о доступности медицины

4 июня на заседании правительства области глава регионального минздрава Александр Кравченко рассказал о мероприятиях по улучшению доступности медицинской помощи для населения.
Министр подчеркнул, что за последние годы в регионе увеличивается число врачей. Только с начала 2019 года в лечебные учреждения Калининграда и области трудоустроились 82 специалиста, что, по словам Александра Кравченко, также повысило доступность медицинской помощи для граждан. Помимо этого, впервые отмечен отток медперсонала из частного сектора в государственную медицину.
«Основным трендом первичной помощи стало увеличение количества оказанных амбулаторных услуг, — констатировал глава минздрава. — Очень важно, что выросло число посещений по профосмотрам, в том числе благодаря работе новой передвижной поликлиники.
Также растет оборот круглосуточной койки, расширяется работа дневных стационаров, формат оказания паллиативной помощи. С 3,9 до 4,4 тысячи случаев выросло в регионе оказание высоко-технологичной помощи (ВМП). С привлечением высококвалифицированных кадров в госсистему здравоохранения произошел существенный рост хирургической активности, многие проведенные операции — федерального уровня, около 20 уникальны для региона. Новые методики приходят в практику хирургического лечения не только в клиниках Калининграда, но и в больницах муниципалитетов».
В целях увеличения доступности оказания медицинской помощи специалисты взрослой и детской областных больниц выезжают за пределы регионального центра. В прошлом году во время выездов принято около 3 тысяч человек. Активно функционирует передвижной флюорограф, за 2018 год обследовано 6 560 пациентов. Также в передвижном стоматологическом кабинете пролечено более 3 тысяч детей.
Для повышения доступности медицинской помощи в муниципалитетах в настоящее время ожидается получение двух новых передвижных комплексов, еще четыре поступят в регион в 2020 году. В рамках нацпроекта продолжается и модернизация детской медицины.
На селе продолжается возведение новых ФАПов, в этом году появятся еще три объекта в том числе в поселке Ольховатка. Хорошей практикой, уверен министр, стало открытие сети центров женского здоровья, позволивших только с начала года выявить онкопатологии на ранних стадиях у 200 женщин.
На территории области продолжается внедрение «бережливых технологий», позволивших увеличить эффективность при обслуживании пациента, создан проектный офис по их дальнейшей реализации.
Глава региона Антон Алиханов сообщил, что региональному минздраву дополнительно выделено 100 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы медицинских организаций: «Это на оборудование в четырех муниципалитетах, в том числе и в Гусеве, а также на ремонты медучреждений. Ресурсы большие, поэтому мы ждем результатов».
Также губернатор дал поручение и в дальнейшем большое внимание уделять мероприятиям, направленным на снижение смертности, кадрового дефицита, а также активно продолжать реализацию проекта по внедрению «бережливых технологий».
«Новый ФАП и оборудование»: глава региона рассказал о доступности медицины
17 июня 2019, 12:39
больница фап
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