/ / / «Упёртый и настойчивый»: Михаил Анисимов рассказал о своём бывшем воспитаннике Владимире Вдовиченкове

1 июля 2019, 15:40

Жители нашего региона, особенно любители театральных постановок, знают немало актеров театра и кино из Калининградской области. Причем, на театральных подмостках столичных театров играют не только уроженцы областного центра, но и провинциальных городов. Среди бывших жителей Гусева, известность к которому пришла после выхода на телевизионные экраны — Владимир Вдовиченков.В августе этого года Владимир отметит свой 48 день рождения. Рассказывая о себе в интервью коллегам, актер никогда не упускает такой факт, что он в школьные годы занимался боксом.— рассказывает актер. —Правда, немногие почитатели таланта Владимира Вдовиченкова знают, что его тренером был заслуженный мастер спорта СССР, почетный житель города Гусева Михаил Анисимов.Мы встретились с тренером, который воспитал за эти годы не один десяток кандидатов в мастера спорта и даже чемпиона Мира среди профессионалов, и попросили рассказать о нашем земляке.— рассказывает Михаил Анисимов. —Как-то раз Владимир с друзьями пришли в спортзал до начала тренировки, когда тренера еще не было. Как и подобает нормальным подросткам, чтобы чем-то занять себя, они стали играть то ли в догонялки, то ли просто бегали.— продолжает рассказ тренер, —До того как Владимир Вдовиченков принял решение стать актером, он, по рекомендации Михаила Анисимова, поступил и окончил мореходку. Но, прослужив на Северном флоте, понял, что этого не его.