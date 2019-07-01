/ / / «Упёртый и настойчивый»: Михаил Анисимов рассказал о своём бывшем воспитаннике Владимире Вдовиченкове

В августе этого года Владимир отметит свой 48 день рождения. Рассказывая о себе в интервью коллегам, актер никогда не упускает такой факт, что он в школьные годы занимался боксом.
«Мы не на Рублевке жили, где все вопросы с помощью юристов решаются. У нас всё было проще: левая рука — адвокат, правая — прокурор, вот и всё судебное разбирательство, — рассказывает актер. — Поэтому я исправно ходил в спортивный зал, занимался боксом, чтобы уметь отстаивать и любовь, и дружбу, и авторитет свой. А защищаться приходилось постоянно, потому что неблагополучные интернатовские дети часто нападали, отбирали деньги».
Правда, немногие почитатели таланта Владимира Вдовиченкова знают, что его тренером был заслуженный мастер спорта СССР, почетный житель города Гусева Михаил Анисимов.
Мы встретились с тренером, который воспитал за эти годы не один десяток кандидатов в мастера спорта и даже чемпиона Мира среди профессионалов, и попросили рассказать о нашем земляке.
«Он пришел ко мне вместе со своими друзьями с одной улицы, — рассказывает Михаил Анисимов. — Сразу же показал себя — умел держать удар, шел всегда до последнего. Причем на тренировку приходил намного раньше».
Как-то раз Владимир с друзьями пришли в спортзал до начала тренировки, когда тренера еще не было. Как и подобает нормальным подросткам, чтобы чем-то занять себя, они стали играть то ли в догонялки, то ли просто бегали.
«Он упал на штангу, которая стояла на полу, и сломал руку, — продолжает рассказ тренер, — думал, что после такой травмы не вернется на ринг. Но нет, как только сняли гипс, он снова стал ходить на тренировки. Благодаря своему упорству и настойчивости вскоре восстановился и одерживал победы. И если бы продолжил карьеру боксера, то добился бы высоких достижений. Думаю, что эти черты характера помогли ему поступить во ВГИК и стать хорошим актером».
До того как Владимир Вдовиченков принял решение стать актером, он, по рекомендации Михаила Анисимова, поступил и окончил мореходку. Но, прослужив на Северном флоте, понял, что этого не его.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»