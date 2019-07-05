/ / / Как Григорий Сыченников икру украл

В Кенигсберг отправлялся старший приказчик Андрошков Степан Никитич, который рассылал по городам и весям Пруссии различных агентов, продавать товары привозимые из Санкт-Петербурга в Кенигсберг по морю.
Подобные операции видимо были весьма успешны. Но в декабре 1785 года отлаженная схема дала осечку, и этот интересный исторический эпизод связан как раз с Гумбинненом.
Приехав в очередной раз в Пруссию Андрошков действует по плану, который был не раз отработан. Он посылает в наш город из города Белева своего подчинённого мещанина — Григория Сыченикова, с несколькими бочонками икры, однако тот распродав их в Гумбиннене, сбегает с деньгами и поступает на военную службу в Прусскую армию в пехотный полк генерала Хонштока в городе Гольдапе.
В итоге авантюра провалилась и мошенник был выдан Российским властям. Но подобные эпизоды не всегда заканчивались именно так. Часто те, кто хотел избежать наказания, скрывались в Пруссии от России и наоборот.
Об этой истории удалось узнать благодаря сохранившиеся переписки русского консульства в Кенигсберге с военным ведомством Пруссии по поводу выдачи в Россию Григория Сыченикова.
Владимир Летягин