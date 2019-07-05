/ / / Как Григорий Сыченников икру украл

5 июля 2019, 20:58

Владимир Летягин

Россию и Пруссию многое связывало, в том числе и торговля. В 80-х годах XVIII века крупный купец из России Иван Афанасиевич Пресняев решил торговать в Пруссии (в Гумбиннене в том числе) различными товарами: льном, зерном, икрой и прочим. Охватить своими торговыми операциями он решил всю Пруссию.В Кенигсберг отправлялся старший приказчик Андрошков Степан Никитич, который рассылал по городам и весям Пруссии различных агентов, продавать товары привозимые из Санкт-Петербурга в Кенигсберг по морю.Подобные операции видимо были весьма успешны. Но в декабре 1785 года отлаженная схема дала осечку, и этот интересный исторический эпизод связан как раз с Гумбинненом.Приехав в очередной раз в Пруссию Андрошков действует по плану, который был не раз отработан. Он посылает в наш город из города Белева своего подчинённого мещанина — Григория Сыченикова, с несколькими бочонками икры, однако тот распродав их в Гумбиннене, сбегает с деньгами и поступает на военную службу в Прусскую армию в пехотный полк генерала Хонштока в городе Гольдапе.В итоге авантюра провалилась и мошенник был выдан Российским властям. Но подобные эпизоды не всегда заканчивались именно так. Часто те, кто хотел избежать наказания, скрывались в Пруссии от России и наоборот.Об этой истории удалось узнать благодаря сохранившиеся переписки русского консульства в Кенигсберге с военным ведомством Пруссии по поводу выдачи в Россию Григория Сыченикова.