/ / / Культурный центр Восточной Пруссии в городе Элингене

7 июля 2019, 21:16

Владимир Летягин

В 1981 году в старинном замке Тевтонского ордена в городе Элингене в Баварии был основан культурный центр, посвященный истории, культуре и этнографии Восточной Пруссии.В центре существует музей, архив и научное подразделение, которое изучает всё, что касается нашего региона, в том числе и Гумбинненского правительственного округа.Здесь собраны материалы о Янтарном кабинете, истории эмигрантов из Зальцбурга, жизни и труде в деревне. В залах музея есть комнаты в бюргерском стиле, старинные охотничьи ружья, Кадинская майолика, картины и многое другое.В центре каждый год проводится ряд сменных и кабинетных выставок. Некоторые из них организуются в рамках сотрудничества с российскими, польскими и литовскими учреждениями культуры.У заведения имеется филиал в Тюрингии в городе Лехестен.