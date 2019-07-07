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Культурный центр Восточной Пруссии в городе Элингене

7 июля 2019, 21:16
В 1981 году в старинном замке Тевтонского ордена в городе Элингене в Баварии был основан культурный центр, посвященный истории, культуре и этнографии Восточной Пруссии.

В центре существует музей, архив и научное подразделение, которое изучает всё, что касается нашего региона, в том числе и Гумбинненского правительственного округа.

Здесь собраны материалы о Янтарном кабинете, истории эмигрантов из Зальцбурга, жизни и труде в деревне. В залах музея есть комнаты в бюргерском стиле, старинные охотничьи ружья, Кадинская майолика, картины и многое другое.

В центре каждый год проводится ряд сменных и кабинетных выставок. Некоторые из них организуются в рамках сотрудничества с российскими, польскими и литовскими учреждениями культуры.

У заведения имеется филиал в Тюрингии в городе Лехестен.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
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