Квартира помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева в Гусеве была выставлена на продажу 18 июня, рассказывает Rugrad.eu. Об этом свидетельствует объявление на сайте Avito. Воробьев подозревается в государственной измене, в пятницу, 5 июля Лефортовский суд Москвы поместил его в СИЗО на 2 месяца.
Согласно объявлению, за двухкомнатную квартиру площадью 50,4 кв. м на 2 этаже пятиэтажного дома на ул. Менделеева планировалось выручить 2 млн руб. «В квартире остается кухонный гарнитур со встроенной техникой, шкафа купе. Остальная мебель по договоренности», — говорится в объявлении.
Согласно данным Росреестра, квартира находилась в собственности Воробьева с ноября 2015 года, жилье было приобретено из муниципальной собственности. До этого, согласно антикоррупционным декларациям, эта же квартира находилась у Александра Воробьева в пользовании.
Квартиру Александра Воробьева в Гусеве выставили на продажу за 2 недели до его ареста
8 июля 2019, 14:05
Александр Воробьев
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