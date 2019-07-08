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Информационный сайт города Гусева

Квартиру Александра Воробьева в Гусеве выставили на продажу за 2 недели до его ареста

8 июля 2019, 14:05
Квартиру Александра Воробьева в Гусеве выставили на продажу за 2 недели до его ареста
Квартира помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева в Гусеве была выставлена на продажу 18 июня, рассказывает Rugrad.eu. Об этом свидетельствует объявление на сайте Avito. Воробьев подозревается в государственной измене, в пятницу, 5 июля Лефортовский суд Москвы поместил его в СИЗО на 2 месяца.

Согласно объявлению, за двухкомнатную квартиру площадью 50,4 кв. м на 2 этаже пятиэтажного дома на ул. Менделеева планировалось выручить 2 млн руб. «В квартире остается кухонный гарнитур со встроенной техникой, шкафа купе. Остальная мебель по договоренности», — говорится в объявлении.

Квартиру Александра Воробьева в Гусеве выставили на продажу за 2 недели до его ареста

Согласно данным Росреестра, квартира находилась в собственности Воробьева с ноября 2015 года, жилье было приобретено из муниципальной собственности. До этого, согласно антикоррупционным декларациям, эта же квартира находилась у Александра Воробьева в пользовании.
Александр Воробьев
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П
# 1Подстава
Что-то не похоже на жилье столь высокопоставленного чиновника! И когда хотят жилье срочно продать, то такую холупу на 2 ляма не будут выставлять...
Сегодня, 14:10   ЦитироватьОтветить
20
А
# 2Андрей (не Петрович)
Скромная собственность скромного действительного Советника Президента РФ III класса.
Сегодня, 14:27   ЦитироватьОтветить
10
н
# 3наташа
Согласно данным Росреестра, квартира находилась в собственности Воробьева с ноября 2015 года, жилье было приобретено из муниципальной собственности.
а нуждающимся у нас конечно жилья нет.
Сегодня, 14:28   ЦитироватьОтветить
90
Н
# 4Несправедливо
Цитата: наташа
Согласно данным Росреестра, квартира находилась в собственности Воробьева с ноября 2015 года, жилье было приобретено из муниципальной собственности.
а нуждающимся у нас конечно жилья нет.
Нормальное жильё не доходит до очередников.ОНО делится между «своими», либо продаётся и деньги пилятся.Вот такая «чудесная» у нас администрация.
Сегодня, 15:17   ЦитироватьОтветить
70

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