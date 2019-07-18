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Информационный сайт города Гусева

Подрядчик приступил к работам по ремонту дворовой территории на проспекте Ленина

18 июля 2019, 17:33
Подрядная организация ООО «СК Виттенберг» приступила к работам по ремонту дворовой территории по проспекту Ленина 23, 25, 27, в рамках программы «Формирование современной городской среды МО «Гусевский городской округ».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, финансирование проекта составляет более 4 млн рублей и осуществляется за счет регионального и муниципального бюджета. Помимо этого 5% от основной суммы составляют средства собственников жилых помещений МКД, территория которых будет благоустраиваться.

Проект будет реализовываться на территории площадью около 5 000 м², где расположены 3 многоквартирных дома.
ремонт Формирование современной городской среды
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В
# 1Вова
как два брата могли приступить  к дворовой территории, если еще не выполнили предыдущий контракт, победы 7, московская 8,  и др. или другое название фирмы с этими же учредителями для прокуратуры разные люди??????????   
Вчера, 17:58   ЦитироватьОтветить
60
П
# 2Пудель
Ура,будет мне новый Крузер!

Вчера, 18:45   ЦитироватьОтветить
41
с
# 3сафон
Вова,
Цукана пора звать. Надоели эти раскопки кладоискателей.
Вчера, 18:52   ЦитироватьОтветить
41
Г
# 4Гость гость
Мда.....Куда всё катится......ВЛАСТИ ГУСЕВА, ОЧНИТЕСЬ......СКОРО ВАШ ГУСЕВ БУДЕТ ХУЖЕ ЧЕРНЯХОВСКА.....НАРОД, ВЫХОДИТЕ НА МИТИНГ, ГОНИТЕ СВОИХ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ МЕТЛОЙ.....
Вчера, 20:29   ЦитироватьОтветить
51

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