Подрядная организация ООО «СК Виттенберг» приступила к работам по ремонту дворовой территории по проспекту Ленина 23, 25, 27, в рамках программы «Формирование современной городской среды МО «Гусевский городской округ».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, финансирование проекта составляет более 4 млн рублей и осуществляется за счет регионального и муниципального бюджета. Помимо этого 5% от основной суммы составляют средства собственников жилых помещений МКД, территория которых будет благоустраиваться.
Проект будет реализовываться на территории площадью около 5 000 м², где расположены 3 многоквартирных дома.
Подрядчик приступил к работам по ремонту дворовой территории на проспекте Ленина
18 июля 2019, 17:33ремонт Формирование современной городской среды
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