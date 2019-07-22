Первый месяц лета у воспитанников центра «Росток» выдался очень насыщенным

22 июля 2019, 12:08

Насыщенно и с пользой для здоровья и ума провели первый месяц лета воспитанники ГБУСО КО Центра «Росток».



В праздничный день 1 июня — День защиты детей — к ребятам пришли волонтёры и все вместе играли на свежем воздухе, участвовали в конкурсах, соревнованиях, викторинах.



В июне ребята приняли участие в пяти интереснейших экскурсиях: посетили Природный парк «Виштынецкий», ознакомились с экспозицией картин художницы Глины Воинковой в Гусевской городской библиотеке, побывали в историко-краеведческом музее г. Гусева, съездили в Мемориальный музей классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса в пос. Чистые Пруды Нестеровского района, стали участниками профориентационных занятий в Гусевском Агропромышленном колледже.



В конце июля ребята посетят воинскую часть, и традиция профориентационных экскурсий будет продолжена.



Группы воспитанников трижды побывали на сеансах детских сказок в кинотеатре «Люмен-фильм» на базе ФОКа им. Е. М. Попова.



Кроме этого, ребята провели насыщенный отдыхом и развивающими занятиями день в Парк-отеле «Ангел» в Черняховском районе. А ещё участвовали в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню молодёжи, — это были игры, конкурсы, аттракционы и многое другое!



Июль — второй месяц каникул — начался с поездки на Виштынец, в ГБУ областной центр детского и молодёжного отдыха «Жемчужина». Катание на велосипедах, лазерные игры, купание в озере — так весело и разнообразно прошёл этот день.



Впереди — ещё больше интересного!

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