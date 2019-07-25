Библиотекари устраивают дошколятам прогулки с книгами

25 июля 2019, 11:02

Веселое путешествие в огромный мир природы» совершили воспитанники старшей группы МДОУ «Детский сад» № 19. Когда еще, как ни летом, можно увидеть все великолепие природы. Только летом, можно подолгу наблюдать за поведением насекомых, подержать в руках «божью коровку», увидеть пчел, собирающих нектар из самой сердцевины цветка, понаблюдать за поведением своих любимых питомцев, будь то кошки или собаки. Попугайчики, сидящие в клетках, летом тоже ведут себя иначе, чем зимой. А как завораживает поведение птиц, летающих туда — сюда от своих гнезд, где уже появились птенцы. Невозможно оторвать взгляд от котят, греющихся под лучами жаркого июльского солнца.



Одним путешествием в огромный мир природы обойтись невозможно. Поэтому заведующая Лермонтовской модельной библиотекой Лукша М.А. подготовила и организовала цикл мероприятий с использованием произведений писателей — натуралистов, таких как, Михаил Пришвин, Борис Житков, Николай Сладков, Константин Паустовский. Одно из таких мероприятий посвящено произведениям Евгения Чарушина. Заведующая библиотекой Лукша М. А. и воспитатель группы Марченко Е. Ю. познакомили ребят с жизнью и творчеством писателя — натуралиста и художника Евгения Чарушина. Его замечательные рассказы — это не выдумка, не фантазии писателя. Еще с детства Евгений Чарушин любил читать книги о путешествиях, о животных, о природе. В городе Вятка (город Киров) в доме у Чарушиных всегда водились кошки, собаки, козлята, утки, цесарки. Маленький Евгений помогал лечить раненых и больных зверей, заботился о них. Он с удовольствием рисовал птиц и зверей, прекрасно понимая характер, настроение, повадки животных. Эти знания и умения помогли ему в будущем стать художником и писателем. Почти все рассказы и сказки писателя повествуют о животных. Читая его произведения, создается впечатление, что писатель не сочинял истории, а переживал их. В каждом животном Евгению Чарушину виделась загадка, а таинственность жизни животного отлично передавалась рисованием «пятнами» и «штрихами».



Е. Чарушин всегда хотел, чтобы дети читали его произведения, смотрели рисунки и учились понимать природу. Этому и было посвящено веселое путешествие дошкольников в огромный мир природы.

205 просмотров