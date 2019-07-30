В Гусеве в рамках Программы конкретных дел полным ходом идут ремонтные работы на участках дороги по улице Железнодорожной в сторону поселка Липово.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, уже произведен капитальный ремонт тротуарного покрытия, установлен бордюр, а также заасфальтированы съезды к прилегающей дороге.
В комплексе с этим завтра будут производиться ремонтные работы по асфальтобетонному покрытию по улице Железнодорожной от перекрестка с улицей Победы до перекрестка с улицей Ульяновых, где до этого был произведён капитальный ремонт тротуара. В связи с этим, обращаемся к автовладельцам убрать свои транспортные средства с данного участка автомобильной дороги.
Ремонтные работы на участках дороги по улице Железнодорожной идут полным ходом
30 июля 2019, 22:30ремонт программа конкретных дел
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