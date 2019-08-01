/ / / О кирхе в Нибудшене (Красногорское)

В период с 1664 по 1684 должность пастора занимал знаменитый историк Пруссии и Польши Матеус Преториус, о котором мы рассказывали ранее.
Кирха Нибудшена
В 1691 году в Нибудшене началось строительство каменной кирхи, которое продлилось два года.
В конце XVII и в начале XVIII кирха получила в своё распоряжение алтарь, орган, часы на шпиле, позолоченный шпиль и особое здание для исповедальни.
Внутреннее убранство кирхи Нибудшена
Внутреннее убранство кирхи Нибудшена
В 1708 году был построен отдельный дом для пастора. В 1711 году специально для кирхи были открыты колокола. В период с 1747 по 1748 годы при кирхе был разбит сад и построено здание конюшни.
В 1832 году пастор Готильф Краузе в своих мемуарах подробно описал историю кирхи Нибудшена, чтобы сохранить память для потомков.
В 1866 году в кирхе появился новый орган.
В 1911 году был произведен капитальный ремонт всех строений кирхи.
Во время Великой Отечественной войны кирха не пострадала. Беда пришла в 2011 году — в здании бывшей кирхи произошел сильный пожар. Сейчас историческое строение выглядит очень печально, но перспективы у него всё же есть.
Здание кирхи Нибудшена в наши дни
На данный момент на территории бывший кирхи действует Свято-Никольский храм.
Табличка у входа в башню
Владимир Летягин