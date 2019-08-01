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О кирхе в Нибудшене (Красногорское)

1 августа 2019, 19:54
О кирхе в Нибудшене (Красногорское) Внутреннее убранство кирхи Нибудшена
Кирха в Нибудшене, сейчас это поселок Красногорское, была построена из дерева в 1615 году и сразу же была открыта приходская школа. Первым пастором здесь был Андреас Краузе.

В период с 1664 по 1684 должность пастора занимал знаменитый историк Пруссии и Польши Матеус Преториус, о котором мы рассказывали ранее.

О кирхе в Нибудшене (Красногорское)
Кирха Нибудшена

В 1691 году в Нибудшене началось строительство каменной кирхи, которое продлилось два года.

В конце XVII и в начале XVIII кирха получила в своё распоряжение алтарь, орган, часы на шпиле, позолоченный шпиль и особое здание для исповедальни.


Внутреннее убранство кирхи Нибудшена


Внутреннее убранство кирхи Нибудшена

В 1708 году был построен отдельный дом для пастора. В 1711 году специально для кирхи были открыты колокола. В период с 1747 по 1748 годы при кирхе был разбит сад и построено здание конюшни.

В 1832 году пастор Готильф Краузе в своих мемуарах подробно описал историю кирхи Нибудшена, чтобы сохранить память для потомков.

В 1866 году в кирхе появился новый орган.

В 1911 году был произведен капитальный ремонт всех строений кирхи.

Во время Великой Отечественной войны кирха не пострадала. Беда пришла в 2011 году — в здании бывшей кирхи произошел сильный пожар. Сейчас историческое строение выглядит очень печально, но перспективы у него всё же есть.


Здание кирхи Нибудшена в наши дни

На данный момент на территории бывший кирхи действует Свято-Никольский храм.


Табличка у входа в башню

Владимир Летягин
история Гумбиннен
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